Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bober написав:Serg-ik вот иностранец продает 3 ком 62 м2 за 52 в конце Воскресенки. Посмотрите. Как по мне хороший вариант за свои деньги https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 9/?__cft__[0]=AZUdmshxCn_KCeK30NuoSIhFB7_Xvuw9gykvVkQjmmc25VMx5CIVK8oVxfyrJlKMpq-CcZAETZcHDtpM_qBBmg3b-Lbck7y1CfgGgiBb_2LFLiDK59m_RY0ffRgpujGFfN4Gdy4t8Ix9TMqOqMt9fS-SxB298JX-WlbyDWHZWkbDcLnwydY8f79Lm1cjwpLRuGg&__tn__=-UC%2CP-R
Ценю Ваше внимание но...это как бы не то...это .... Дому 43 года, половину или более своего срока жизни он уже отжил. Но за это хотят 838 баксов за метр. Это на 30% больше, чем в новострое на Балтийском 23. Такой же метраж в новострое на Качалова 40-53 000 у.е. а это вообще рядом со мной https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-kv-pe ... 0;promoted
а здесь-на 18 метров больше и состояние лучше https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 39643e9390 Стоимость ремонта-отрицательноя, там двери-родные, из деревоплиты, кухонная "мебель"-на свалку, стены комнат -покрашены, что усложняет последующий ремонт. Жёлтые обои на потолке-им 35 лет. Пятна на потолке в кухне видели? Это проблемы с кровлей или трубами на техническом этаже. Это хлам, ему красная цена -350 баксов за метр, если по обмену на такой же хлам.
В общем, на такие деньги есть хлам получше и ближе к центру или цивилизации
kingkongovets написав:flyman как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем" твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь? об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
спиляй мушку!
Моя відповідь була про те, що для того щоб дитина отримала добру освіту, покупка нерухомості на Сєрмілі не потрібна.
І чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар: - модні МОПи - центр без авто і піша доступність всіх благ цивілізації (колись у майбутньому) - "хороші школи" - експати - продажі в Епіцентрі - ріст ціни нерухомості +30% за 2020 рік ....
flyman написав:Краще в школі замість якогось непотібного предмета ввели щось на кшталт "основи фінансової грамотності", де б розказували про те як економити і заробляти на самих простих фінасових інструментах. Як працює податкова система.
Это бесполезно. Вся финансовая грамотность ломается вымогателями контролирующих органом, государственными ворами, системой откатов и прочими девальвациями. Налоговая система работает так: меньше заплатил налогов-больше осталось на хлеб и масло тебе, меньше-на икру чиновнику.
Фінансова грамотність вона фінансова грамотність скрізь, і в Польщі і Україні і США. Думаю, якщо би наша еліта вміла рахувати, то вона би знала, що якщо народ України буде багатший, то і еліта стане багатшою. А в бідніючій країні еліта бідніє.
Хоча "ліпше бути першим на селі, чим другим в Римі."
sequence написав:Вести с полей. Назло врагам, выручка Эпицентра осень2020 к осени 2019 выросла примерно на 30%, в чем виновата почему-то не только инфляция, но и физический товарооборот. У меня картина схожая, но цифры поменьше все-таки - не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе. Озадаченные коллеги с Австрии заказали маркетинговое исследование, на предмет, сxера у всех всё плохо, но ремонты и мебель делаются, как в последний день Помпеи. Они назвали это "эффектом Кокона" (я бы сказал, окукливания), когда народ улучшает условия проживания в ожидании жестких карантинов.
другое очень дорогое маркетинговое исследование называет это "эффект Серебряной Мили", благодаря ему Эпицентр стал "аптекой" в первый локдаун и благодаря которому талантливым предпринимателям разного калибра некуда вкладывать деньги, кроме как недвиги, соответственно идет отголосок и на ремонты
Serg-ik написав:Налоговая система работает так: меньше заплатил налогов-больше осталось на хлеб и масло тебе, меньше-на икру чиновнику.
увы, это факт. Но эту практику надо ломать через колено, иначе никогда никаких европ не увидим. у меня на днях был международный аудит, женщина с 20-летним опытом рассказывала: "международные компании примерно до 2007-08 года пытались внедрить европейскую практику работы предприятия. Затем поняли, что выпадают с рынка и начали мутиться, как все"
Grand Touring написав:.. другое очень дорогое маркетинговое исследование называет это "эффект Серебряной Мили", благодаря ему Эпицентр стал "аптекой" в первый локдаун и благодаря которому талантливым предпринимателям разного калибра некуда вкладывать деньги, кроме как недвиги, соответственно идет отголосок и на ремонты
судя по статистике сдаче в эксплуатацию жилья, строится куда меньше прошлого года, бабло, видимо, идет в реновацию и ремонты. У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы?
kingkongovets написав:flyman как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем" твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь? об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
спиляй мушку!
Моя відповідь була про те, що для того щоб дитина отримала добру освіту, покупка нерухомості на Сєрмілі не потрібна.
І чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар: - модні МОПи - центр без авто і піша доступність всіх благ цивілізації (колись у майбутньому) - "хороші школи" - експати - продажі в Епіцентрі - ріст ціни нерухомості +30% за 2020 рік ....
так я тебя и спросил - ТВОИ дети какое образование получают и где? кто тут, кому и что "проштовхывает"? очнись, муха) тебе что ли с сержиком? конкретный кейс - человек принял решение купить квартиру в тетрисе по причине того, что ребенку пора в школу и из экологичных ипеней это делать проблематично включи мозг и подумай - надо ли ему по этому поводу мнение человека, живущего в бучанском подвале и ведущего там курсы "экономного питания"? бл, дико ржу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.