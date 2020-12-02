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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 11:53
Grand Touring написав: sequence написав:
У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы?
знакомых нет, поэтому не знаю сидят ли они без работы или с, а вот мебельных салонов (вместе с содержимым) повываливалось на продажу в первый локдаун -заметно.
по моим данным мебельные салоны сейчас готовы платить наивысшие ставки аренды наравне с цветочными магазинами, о крафтовых салонах и студиях уже говорил
нормально сейчас у мебельщиков все, не переживайте
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:55
Два дядьки, поработавших у Кличка не более года, плюнувшие на это место работы.
Что Вы для себя отметили в этой видео?
Например я не в первый раз вижу как Никонов говорит: Мне хорошо зарабатывать через ФСИ и не платить налог ( назвал 10.5% и 15%, хотя налог на прибыль-18%, а НДС-20%).
Манипулирует. Прибыль ФСИ не хочет называть прибылью. Покупателей квартир называет инвесторами фонда, хотя они не инвесторы, а покупатели. Почему? Да потому что дают фонду 100 000 долл, фонд финансирует постройку квартиры, которая по себестоимости обойдётся в 60-75 тыс, а разница кому? Не инвестору, а фонду. При этом Никонов не кривит душой, честно говорит, что Фонд и строительная компания-его. А как же иначе? "Я не смогу ничего контролировать".
Детские садики и школы он строит на деньги фонда? Ок. На деньги "инвесторов". Только инвесторы не становятся совладельцами школ и садиков. Кто? не знаю. Кто получает доход (прибыль) от платы за школу и сады? Не инвесторы. Всем инвесторам нужна школа и садик? не факт.
Квартирами от КАН никто не спекулирует, потому что максимальная прибыль оседает на ФСИ. Даже 5% не платится, как платят ФОП.
Денег иногда у ФСИ не хватает? Берите кредит под 10-15%. Или отдаёте предпочтение варианту, когда "инвестор" прокредитуется под 18-25% и купит жильё меньшей площади?
А почему проектное финансирование от банков отсутствует? Не говорит.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:57
flyman написав:
... чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар:
..- продажі в Епіцентрі
....
ну, наконец, дождался.
Меня почетно причислили к продаванам растишек. Прошу администрацию прицепить мне какую-то медаль, а то неудобно получается.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:05
flyman написав:
В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".
Ліцей Інтелект - це тож "діти іліти"?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:06
Serg-ik написав:
Два дядьки, поработавших у Кличка не более года, плюнувшие на это место работы.
Что Вы для себя отметили в этой видео?
Например я не в первый раз вижу как Никонов говорит: Мне хорошо зарабатывать через ФСИ и не платить налог ( назвал 10.5% и 15%, хотя налог на прибыль-18%, а НДС-20%).
Манипулирует. Прибыль ФСИ не хочет называть прибылью. Покупателей квартир называет инвесторами фонда, хотя они не инвесторы, а покупатели. Почему? Да потому что дают фонду 100 000 долл, фонд финансирует постройку квартиры, которая по себестоимости обойдётся в 60-75 тыс, а разница кому? Не инвестору, а фонду. При этом Никонов не кривит душой, честно говорит, что Фонд и строительная компания-его. А как же иначе? "Я не смогу ничего контролировать".
Детские садики и школы он строит на деньги фонда? Ок. На деньги "инвесторов". Только инвесторы не становятся совладельцами школ и садиков. Кто? не знаю. Кто получает доход (прибыль) от платы за школу и сады? Не инвесторы. Всем инвесторам нужна школа и садик? не факт.
Квартирами от КАН никто не спекулирует, потому что максимальная прибыль оседает на ФСИ. Даже 5% не платится, как платят ФОП.
Денег иногда у ФСИ не хватает? Берите кредит под 10-15%. Или отдаёте предпочтение варианту, когда "инвестор" прокредитуется под 18-25% и купит жильё меньшей площади?
А почему проектное финансирование от банков отсутствует? Не говорит.
дядьки плюнули не на кличко, а на работу на таких вот как вы
кстати бахматов - мой старый приятель и это именно он уговаривал меня тоже поработать "на благо города", но так и не уговорил
там 70% сил тратится на дрязги и подковерную возню - нах такое надо, эта работа не для нормальных людей
а умных и добившихся успеха людей послушать всегда полезно, сержик
но каждый сам выбирает кого слушать - никонова с бахматовым, или зрадио с флаем
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:08
sequence написав: flyman написав:
... чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар:
..- продажі в Епіцентрі
....
ну, наконец, дождался.
Меня почетно причислили к продаванам растишек. Прошу администрацию прицепить мне какую-то медаль, а то неудобно получается.
flyman написав:
растішки і продавани із рилами
якщо не підходить номінація "растішка", можеш вибрати любу іншу.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:09
Grand Touring написав:
я лично за ипотеку, но только в Киеве
А чем плохи Одесса, Львов, Харьков, Днепр? Ну, по вашим персональным пожеланиям, возможно, Черкассы обойдут стороной
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:10
Faceless написав: flyman написав:
В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".
Ліцей Інтелект - це тож "діти іліти"?
думаю, що випускники Інетелекта, в КРЖН вкладатися не будуть
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:10
Faceless написав: flyman написав:
В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".
Ліцей Інтелект - це тож "діти іліти"?
думаю, що випускники Інетелекта, в КРЖН вкладатися не будуть
нагадую оригінальний пост
flyman написав: foxluck написав: Sidus написав:
Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?
В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.
І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 03 гру, 2020 12:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:11
Faceless написав: Grand Touring написав:
я лично за ипотеку, но только в Киеве
А чем плохи Одесса, Львов, Харьков, Днепр? Ну, по вашим персональным пожеланиям, возможно, Черкассы обойдут стороной
да, делайте везде кроме Черкасс
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