Додано: Чет 03 гру, 2020 11:55

kingkongovets написав: Максим Бахматов

.... Ігор Ніконов. Говорили про девелоперський бізнес, УкрБуд Микитася, податки та фіскальну політику, інвестиції, житловий фонд і ще багато чого.



https://www.youtube.com/watch?v=RlbTVXJ ... KQ&index=2 Максим Бахматов.... Ігор Ніконов. Говорили про девелоперський бізнес, УкрБуд Микитася, податки та фіскальну політику, інвестиції, житловий фонд і ще багато чого.

Два дядьки, поработавших у Кличка не более года, плюнувшие на это место работы.Что Вы для себя отметили в этой видео?Например я не в первый раз вижу как Никонов говорит: Мне хорошо зарабатывать через ФСИ и не платить налог ( назвал 10.5% и 15%, хотя налог на прибыль-18%, а НДС-20%).Манипулирует. Прибыль ФСИ не хочет называть прибылью. Покупателей квартир называет инвесторами фонда, хотя они не инвесторы, а покупатели. Почему? Да потому что дают фонду 100 000 долл, фонд финансирует постройку квартиры, которая по себестоимости обойдётся в 60-75 тыс, а разница кому? Не инвестору, а фонду. При этом Никонов не кривит душой, честно говорит, что Фонд и строительная компания-его. А как же иначе? "Я не смогу ничего контролировать".Детские садики и школы он строит на деньги фонда? Ок. На деньги "инвесторов". Только инвесторы не становятся совладельцами школ и садиков. Кто? не знаю. Кто получает доход (прибыль) от платы за школу и сады? Не инвесторы. Всем инвесторам нужна школа и садик? не факт.Квартирами от КАН никто не спекулирует, потому что максимальная прибыль оседает на ФСИ. Даже 5% не платится, как платят ФОП.Денег иногда у ФСИ не хватает? Берите кредит под 10-15%. Или отдаёте предпочтение варианту, когда "инвестор" прокредитуется под 18-25% и купит жильё меньшей площади?А почему проектное финансирование от банков отсутствует? Не говорит.