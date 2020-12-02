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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5779578057815782>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:53

  Grand Touring написав:
  sequence написав: У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы?
знакомых нет, поэтому не знаю сидят ли они без работы или с, а вот мебельных салонов (вместе с содержимым) повываливалось на продажу в первый локдаун -заметно.


по моим данным мебельные салоны сейчас готовы платить наивысшие ставки аренды наравне с цветочными магазинами, о крафтовых салонах и студиях уже говорил
нормально сейчас у мебельщиков все, не переживайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:55

  kingkongovets написав:Максим Бахматов
.... Ігор Ніконов. Говорили про девелоперський бізнес, УкрБуд Микитася, податки та фіскальну політику, інвестиції, житловий фонд і ще багато чого.

https://www.youtube.com/watch?v=RlbTVXJ ... KQ&index=2

Два дядьки, поработавших у Кличка не более года, плюнувшие на это место работы.
Что Вы для себя отметили в этой видео?
Например я не в первый раз вижу как Никонов говорит: Мне хорошо зарабатывать через ФСИ и не платить налог ( назвал 10.5% и 15%, хотя налог на прибыль-18%, а НДС-20%).
Манипулирует. Прибыль ФСИ не хочет называть прибылью. Покупателей квартир называет инвесторами фонда, хотя они не инвесторы, а покупатели. Почему? Да потому что дают фонду 100 000 долл, фонд финансирует постройку квартиры, которая по себестоимости обойдётся в 60-75 тыс, а разница кому? Не инвестору, а фонду. При этом Никонов не кривит душой, честно говорит, что Фонд и строительная компания-его. А как же иначе? "Я не смогу ничего контролировать".
Детские садики и школы он строит на деньги фонда? Ок. На деньги "инвесторов". Только инвесторы не становятся совладельцами школ и садиков. Кто? не знаю. Кто получает доход (прибыль) от платы за школу и сады? Не инвесторы. Всем инвесторам нужна школа и садик? не факт.
Квартирами от КАН никто не спекулирует, потому что максимальная прибыль оседает на ФСИ. Даже 5% не платится, как платят ФОП.
Денег иногда у ФСИ не хватает? Берите кредит под 10-15%. Или отдаёте предпочтение варианту, когда "инвестор" прокредитуется под 18-25% и купит жильё меньшей площади?
А почему проектное финансирование от банков отсутствует? Не говорит.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:57

  flyman написав:... чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар:
..- продажі в Епіцентрі
....

ну, наконец, дождался.
Меня почетно причислили к продаванам растишек. Прошу администрацию прицепить мне какую-то медаль, а то неудобно получается.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".

Ліцей Інтелект - це тож "діти іліти"?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:06

  Serg-ik написав:Два дядьки, поработавших у Кличка не более года, плюнувшие на это место работы.
Что Вы для себя отметили в этой видео?
Например я не в первый раз вижу как Никонов говорит: Мне хорошо зарабатывать через ФСИ и не платить налог ( назвал 10.5% и 15%, хотя налог на прибыль-18%, а НДС-20%).
Манипулирует. Прибыль ФСИ не хочет называть прибылью. Покупателей квартир называет инвесторами фонда, хотя они не инвесторы, а покупатели. Почему? Да потому что дают фонду 100 000 долл, фонд финансирует постройку квартиры, которая по себестоимости обойдётся в 60-75 тыс, а разница кому? Не инвестору, а фонду. При этом Никонов не кривит душой, честно говорит, что Фонд и строительная компания-его. А как же иначе? "Я не смогу ничего контролировать".
Детские садики и школы он строит на деньги фонда? Ок. На деньги "инвесторов". Только инвесторы не становятся совладельцами школ и садиков. Кто? не знаю. Кто получает доход (прибыль) от платы за школу и сады? Не инвесторы. Всем инвесторам нужна школа и садик? не факт.
Квартирами от КАН никто не спекулирует, потому что максимальная прибыль оседает на ФСИ. Даже 5% не платится, как платят ФОП.
Денег иногда у ФСИ не хватает? Берите кредит под 10-15%. Или отдаёте предпочтение варианту, когда "инвестор" прокредитуется под 18-25% и купит жильё меньшей площади?
А почему проектное финансирование от банков отсутствует? Не говорит.


дядьки плюнули не на кличко, а на работу на таких вот как вы
кстати бахматов - мой старый приятель и это именно он уговаривал меня тоже поработать "на благо города", но так и не уговорил :mrgreen:
там 70% сил тратится на дрязги и подковерную возню - нах такое надо, эта работа не для нормальных людей
а умных и добившихся успеха людей послушать всегда полезно, сержик
но каждый сам выбирает кого слушать - никонова с бахматовым, или зрадио с флаем :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:08

  sequence написав:
  flyman написав:... чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар:
..- продажі в Епіцентрі
....

ну, наконец, дождался.
Меня почетно причислили к продаванам растишек. Прошу администрацию прицепить мне какую-то медаль, а то неудобно получается.


  flyman написав: растішки і продавани із рилами

якщо не підходить номінація "растішка", можеш вибрати любу іншу.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:09

  Grand Touring написав:я лично за ипотеку, но только в Киеве

А чем плохи Одесса, Львов, Харьков, Днепр? Ну, по вашим персональным пожеланиям, возможно, Черкассы обойдут стороной
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:10

  Faceless написав:
  flyman написав:В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".

Ліцей Інтелект - це тож "діти іліти"?

думаю, що випускники Інетелекта, в КРЖН вкладатися не будуть
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:10

  Faceless написав:
  flyman написав:В Києві, "хороша школа", це значить що там "діти иліти".

Ліцей Інтелект - це тож "діти іліти"?

думаю, що випускники Інетелекта, в КРЖН вкладатися не будуть

нагадую оригінальний пост
  flyman написав:
  foxluck написав:
  Sidus написав:Странный подход, а когда в универ поступит переедите на Теремки (если Шевченко) или шулявку (КПИ)?

В ВУЗ взрослый ребенок сам ездить может.
А в 6 лет ребенка в школу должны водить родители. И хочется чтобы в хорошую школу. И не тратить на это каждый день час машиной в одну сторону и час в другую.

І що дає "хороша школа" в центрі Києва в порівнні із "менш хорошою" в іпенях?
Як на мене, набагато ефективніше найняти репетитора.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 гру, 2020 12:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:11

  Faceless написав:
  Grand Touring написав:я лично за ипотеку, но только в Киеве

А чем плохи Одесса, Львов, Харьков, Днепр? Ну, по вашим персональным пожеланиям, возможно, Черкассы обойдут стороной

да, делайте везде кроме Черкасс
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