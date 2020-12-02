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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:дядьки плюнули не на кличко, а на работу на таких вот как вы

Таких как я -это каких?

там 70% сил тратится на дрязги и подковерную возню - нах такое надо, эта работа не для нормальных людей

Уточните, ушли из-за подковёрной возни среди своры чиновников КГГА или из-за нежелания работать на таких, как я?
умных и добившихся успеха людей послушать всегда полезно, сержик

я слушаю.
и слышу как Никонов говорит: чиновники думают, что если они скажут платить 30-50% налогов, то будут платить и продолжать работать как и ранее. Нет, не будут. Все хочет заработать бабки.
Но, простите, тот, кто платит налог на общих основаниях, платит с прибыли 33% ( НДС и налог на прибыль)
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:20

  kingkongovets написав:дядьки плюнули не на кличко, а на работу на таких вот как вы
кстати бахматов - мой старый приятель и это именно он уговаривал меня тоже поработать "на благо города", но так и не уговорил :mrgreen:
там 70% сил тратится на дрязги и подковерную возню - нах такое надо, эта работа не для нормальных людей
а умных и добившихся успеха людей послушать всегда полезно, сержик
но каждый сам выбирает кого слушать - никонова с бахматовым, или зрадио с флаем :mrgreen:

Спросите его, пожалуйста, дожмут они одоробло на Валах или сдадутся?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:21

  xio13 написав:
Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.

Пусть научат считать и писать, а потом и на работу (параллельно с учёбой в универе).
Про миллионеров США выдумка. За них родители платят много тысяч уе в год для получения хорошего образования.

ПС
Знакомый из Украинки возит на Д народов. Странно, нужно скинуть ссылку на форум
Востаннє редагувалось hume в Чет 03 гру, 2020 12:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:21

  airmax78 написав:Спросите его, пожалуйста, дожмут они одоробло на Валах или сдадутся?
можно перефразировать вопрос?
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:28

  Serg-ik написав:Уточните, ушли из-за подковёрной возни среди своры чиновников КГГА или из-за нежелания работать на таких, как я?

уточняю - работа на вечно всем недовольных, считающих шо все им должны и поливающих говном всех, кто пытается шото изменить - именно таких как вы, сержик - удовлетворения не приносит, как и материальной выгоды
для никонова это был вопрос слова, для макса - ступенька в личной карьере, всего лишь
на этом оффтоп с обсуждением этих персон предлагаю прекратить - кому интересно (а это и в самом деле интересно и полностью по теме ветки) может послушать или посмотреть подкаст, кому нет - проходит мимо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:30

  airmax78 написав:Спросите его, пожалуйста, дожмут они одоробло на Валах или сдадутся?


они не сдадутся, но вопрос тут к судебной системе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:37

  kingkongovets написав:дядьки плюнули не на кличко, а на работу на таких вот как вы
кстати бахматов - мой старый приятель и это именно он уговаривал меня тоже поработать "на благо города", но так и не уговорил :mrgreen:
там 70% сил тратится на дрязги и подковерную возню - нах такое надо, эта работа не для нормальных людей
а умных и добившихся успеха людей послушать всегда полезно, сержик
но каждый сам выбирает кого слушать - никонова с бахматовым, или зрадио с флаем :mrgreen:

можна вважати тепер, що я ЛОМ?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:39

flyman ты можешь вважаты все шо тебе заблагорассудится - можна
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:40

  kingkongovets написав:flyman ты можешь вважаты все шо тебе заблагорассудится - можна

дякую за високу оцінку мого впливу на КРЖН
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:уточняю - работа на вечно всем недовольных, считающих шо все им должны и поливающих говном всех, кто пытается шото изменить - именно таких как вы, сержик - удовлетворения не приносит, как и материальной выгоды

Ясно. Дядьки чего-то добились в бизнесе, пошли во власть, чтобы сделать жизнь киевлян лучше, но оказалось, что киевляне недовольны. Вы имели возможность быть рядом с Бахматовым, могли и посоветовать ему не читать форумы, газеты, не смотреть ТВ, не слушать недовольных. То есть делать всё так, как он делал до этого в бизнесе. Оказалось, что у дядек слабая психика, было мало похвалы, много недовольства. Нервы сдали. Но виноваты сержики.
По сути налогообложения я что-то не так написал?
Serg-ik
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