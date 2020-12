Додано: Чет 03 гру, 2020 12:28

Serg-ik написав: Уточните, ушли из-за подковёрной возни среди своры чиновников КГГА или из-за нежелания работать на таких, как я?

уточняю - работа на вечно всем недовольных, считающих шо все им должны и поливающих говном всех, кто пытается шото изменить - именно таких как вы, сержик - удовлетворения не приносит, как и материальной выгоды

для никонова это был вопрос слова, для макса - ступенька в личной карьере, всего лишь

на этом оффтоп з обсуждением этих персон предлагаю прекратить - кому интересно (а это и в самом деле интересно и полностью по теме ветки) может послушать или посмотреть подкаст, кому нет - проходит мимо

