Serg-ik вы так и не захотели понять шо я имел в виду и слышите лишь себя
по поводу налогов я вашего потока сознания даже не читал - не интересно, извините
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Додано: Чет 03 гру, 2020 12:42
Serg-ik вы так и не захотели понять шо я имел в виду и слышите лишь себя
по поводу налогов я вашего потока сознания даже не читал - не интересно, извините
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:43
нет конечно
твоя история похвальна, ты человек который имеет свое мнение и сделал себя сам
Востаннє редагувалось Grand Touring в Чет 03 гру, 2020 12:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нет, у них из-за ипотеки и в долларах выросло на новые дома.
На вторичке не так выросло потому что на нее нет льготной ипотеки. Хотя наверное выгоднее брать на вторичке свежей под чуть более высокий % чем в новостройках на котловане по более дорогой цене.
В принципе это их проблемы, но на них как на подопытных можно понять как ипотека под низкий % себя ведет.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:46
Может кому будет интересна статистика задержек ТОП застройщиков отдельно:
- по сданным
- по строящимся домам
Ковальская и Геос отлично сдавали дома, но с Маланюка и Оранж (соответственно) у них что то пошло не так...
Здорово пошли на спад Интергалбуд и Буд девелопмент...
А вот КАН, Столица и Перфект - традиционно молодцы
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:48
Че у тебя подгорает то? Если ты готов покупать полуподвалы в ипенях с видом в выхлопные трубы, мутные многоквартирные частные дома, тащить мебель с мусорок и жить на 100 уе - это только твои проблемы. Новые проекты и цены сер мили говорят, что на это есть устойчивый спрос платёжеспособной части населения.
У нас нет аналогов престижных районов (кроме липок). До этого были только отдельностоящие модные жк. Сер миля пока единственная локация где возможно сделать что-то похожее на престижный район, прежде всего из-за большого количества промки.
Востаннє редагувалось hume в Чет 03 гру, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:50
Я Вас очень услышал, Вы сказали : Слушайте умных людей. Я послушал и даже написал выводы из того, что услышал. В частности-про налоги, которые влияют на стоимость первички . Никонов говорит, что если ввести налоги на ФСИ, как и для других бизнес-отраслей, то стоимость первички вырастет на 50%. Но Вам налоги не интересны. Спросил в первом посте что Вы для себя интересного услышали? Ответа не было. Но почему то же Вы рекомендовали? Только потому что Бахматов-знакомый?
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:52
хрен поймешь - вроде, пипл хавает
у них пока нет катастрофической закредитованности, а ипотеку выдают в деревянных, под микропроценты (около 6%) на длительный период, что однозначно выгоднее аренды. Особенно для тех, у кого доход хоть немного привязан к баксу
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:55
Прикольный дядька, всегда интересно его смотреть. Хорошо потроллил Билозир, но дом всё равно построили.
Додано: Чет 03 гру, 2020 12:55
раніше було, що за Окружною життя нема.
тепер за межами Сєрмілі життя нема.
кольцо жізні сужаєццо.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 13:03
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