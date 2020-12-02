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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:42

Serg-ik вы так и не захотели понять шо я имел в виду и слышите лишь себя
по поводу налогов я вашего потока сознания даже не читал - не интересно, извините
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:43

  flyman написав:можна вважати тепер, що я ЛОМ?
нет конечно
твоя история похвальна, ты человек который имеет свое мнение и сделал себя сам
;)
Востаннє редагувалось Grand Touring в Чет 03 гру, 2020 12:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Паребриковчане считают цену недвиги не в деньгах, а рублевой бумаге. Которая знатно к деньгам упала

Нет, у них из-за ипотеки и в долларах выросло на новые дома.
На вторичке не так выросло потому что на нее нет льготной ипотеки. Хотя наверное выгоднее брать на вторичке свежей под чуть более высокий % чем в новостройках на котловане по более дорогой цене.
В принципе это их проблемы, но на них как на подопытных можно понять как ипотека под низкий % себя ведет.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:46

Может кому будет интересна статистика задержек ТОП застройщиков отдельно:
- по сданным
- по строящимся домам

Зображення

Ковальская и Геос отлично сдавали дома, но с Маланюка и Оранж (соответственно) у них что то пошло не так...

Здорово пошли на спад Интергалбуд и Буд девелопмент...

А вот КАН, Столица и Перфект - традиционно молодцы
KtoStroit
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:48

  flyman написав:
І чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар:
- модні МОПи
- центр без авто і піша доступність всіх благ цивілізації (колись у майбутньому)
- "хороші школи"
- експати
- продажі в Епіцентрі
- ріст ціни нерухомості +30% за 2020 рік
....

Че у тебя подгорает то? Если ты готов покупать полуподвалы в ипенях с видом в выхлопные трубы, мутные многоквартирные частные дома, тащить мебель с мусорок и жить на 100 уе - это только твои проблемы. Новые проекты и цены сер мили говорят, что на это есть устойчивый спрос платёжеспособной части населения.

У нас нет аналогов престижных районов (кроме липок). До этого были только отдельностоящие модные жк. Сер миля пока единственная локация где возможно сделать что-то похожее на престижный район, прежде всего из-за большого количества промки.
Востаннє редагувалось hume в Чет 03 гру, 2020 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:50

  kingkongovets написав:Serg-ik вы так и не захотели понять шо я имел в виду и слышите лишь себя
по поводу налогов я вашего потока сознания даже не читал - не интересно, извините

Я Вас очень услышал, Вы сказали : Слушайте умных людей. Я послушал и даже написал выводы из того, что услышал. В частности-про налоги, которые влияют на стоимость первички . Никонов говорит, что если ввести налоги на ФСИ, как и для других бизнес-отраслей, то стоимость первички вырастет на 50%. Но Вам налоги не интересны. Спросил в первом посте что Вы для себя интересного услышали? Ответа не было. Но почему то же Вы рекомендовали? Только потому что Бахматов-знакомый?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:52

  foxluck написав:..
В принципе это их проблемы, но на них как на подопытных можно понять как ипотека под низкий % себя ведет.

хрен поймешь - вроде, пипл хавает
https://www.rbc.ru/finances/11/11/2020/ ... 545ebc5835
у них пока нет катастрофической закредитованности, а ипотеку выдают в деревянных, под микропроценты (около 6%) на длительный период, что однозначно выгоднее аренды. Особенно для тех, у кого доход хоть немного привязан к баксу
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:55

  kingkongovets написав:дя
кстати бахматов - мой старый приятель и это именно он уговаривал меня тоже поработать "на благо города", но так и не уговорил :mrgreen:
там 70% сил тратится на дрязги и подковерную возню - нах такое надо, эта работа не для нормальных людей
а умных и добившихся успеха людей послушать всегда полезно, сержик
но каждый сам выбирает кого слушать - никонова с бахматовым, или зрадио с флаем :mrgreen:

Прикольный дядька, всегда интересно его смотреть. Хорошо потроллил Билозир, но дом всё равно построили.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 12:55

  hume написав:
  flyman написав:
І чого тільки не приплетуть растішки і продавани із рилами, щоб проштовхнути товар:
- модні МОПи
- центр без авто і піша доступність всіх благ цивілізації (колись у майбутньому)
- "хороші школи"
- експати
- продажі в Епіцентрі
- ріст ціни нерухомості +30% за 2020 рік
....

Че у тебя подгорает то? Если ты готов покупать полуподвалы в ипенях с видом в выхлопные трубы, мутные многоквартирные частные дома, тащить мебель с мусорок и жить на 100 уе - это только твои проблемы. Новые проекты и цены сер мили говорят, что есть на это есть устойчивый спрос платёжеспособной части населения.

У нас нет аналогов престижных районов (кроме липок). До этого были только отдельностоящие модные жк. Сер миля пока единственная локация где возможно сделать что-то похожее на престижный район, прежде всего из-за большого количества промки.

раніше було, що за Окружною життя нема.
тепер за межами Сєрмілі життя нема.
кольцо жізні сужаєццо.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:03

  flyman написав:раніше було, що за Окружною життя нема.
тепер за межами Сєрмілі життя нема.
кольцо жізні сужаєццо.

Жизнь есть везде. Но её цена разная. И если люди готовы за это платить, то наверное не просто так
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