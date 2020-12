Додано: Чет 03 гру, 2020 13:32

sequence написав: Grand Touring написав: .. другое очень дорогое маркетинговое исследование называет это "эффект Серебряной Мили", благодаря ему Эпицентр стал "аптекой" в первый локдаун и благодаря которому талантливым предпринимателям разного калибра некуда вкладывать деньги, кроме как недвиги, соответственно идет отголосок и на ремонты .. другое очень дорогое маркетинговое исследование называет это "эффект Серебряной Мили", благодаря ему Эпицентр стал "аптекой" в первый локдаун и благодаря которому талантливым предпринимателям разного калибра некуда вкладывать деньги, кроме как недвиги, соответственно идет отголосок и на ремонты

судя по статистике сдаче в эксплуатацию жилья, строится куда меньше прошлого года, бабло, видимо, идет в реновацию и ремонты.

У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы? судя по статистике сдаче в эксплуатацию жилья, строится куда меньше прошлого года, бабло, видимо, идет в реновацию и ремонты.У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы?



плохо сейчас с мебелью. не достучишься и цены очень высокие там, где можно достучаться. и с ремонтами плохо



люди заперты дома, они занимаются улучшениями, плюс денег некуда тратить плохо сейчас с мебелью. не достучишься и цены очень высокие там, где можно достучаться. и с ремонтами плохолюди заперты дома, они занимаются улучшениями, плюс денег некуда тратить

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California