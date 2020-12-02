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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5782578357845785>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:04

"Мій район перетворився на гетто": що не так зі спальними районами Києва
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... S-oqS3QRdU

PS: не знаю, кого здесь один автор имел в виду, когда писал "назло врагам, Эпицентр увеличил выручку на 30%" - возможно, массово закрывающийся мелкий бизнес, а, возможно, и прямых конкурентов. В торговле доля убыточных крупных и средних компаний выросла с 16% до 28%, а в строительстве - с 26% до 37%. Финансовый результат уменьшился на 53 и 2 млрд грн, соответственно. Наверно, просто не сумели совладать с бурным ростом продаж :mrgreen:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/144.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:06

  zРадио написав:"Мій район перетворився на гетто": що не так зі спальними районами Києва
https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... S-oqS3QRdU

PS: не знаю, кого здесь один автор имел в виду, когда писал "назло врагам, Эпицентр увеличил выручку на 30%" - возможно, массово закрывающийся мелкий бизнес, а, возможно, и прямых конкурентов. В торговле доля убыточных крупных и средних компаний выросла с 16% до 28%, а в строительстве - с 26% до 37%. Финансовый результат уменьшился на 53 и 2 млрд грн, соответственно. Наверно, просто не сумели совладать с бурным ростом продаж :mrgreen:
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/11/144.pdf


не согласен, в Мордоре встречал африканочек и вообще место лучше на земле. Рай на земле.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:10

  kingkongovets написав:
  Grand Touring написав:
  sequence написав: У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы?
знакомых нет, поэтому не знаю сидят ли они без работы или с, а вот мебельных салонов (вместе с содержимым) повываливалось на продажу в первый локдаун -заметно.


по моим данным мебельные салоны сейчас готовы платить наивысшие ставки аренды наравне с цветочными магазинами, о крафтовых салонах и студиях уже говорил
нормально сейчас у мебельщиков все, не переживайте


У всех все нормально, но 10 млрд долларов в виде прямых убытков, или уменьшения чистой прибыли за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, просто все терпилы не из Киева :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:У всех все нормально, но 10 млрд долларов за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, просто все терпилы не из Киева

17 млрд грн-Нафтогаз
19,5 млрд грн-ДТЭК Энерго...
47 млн долл-МХП.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:23

"До купівлі квартири у 2010 році Сергій підійшов відповідально. Обравши будинок у мікрорайоні Позняки-4а"..
после чтения первого абзаца писульки стало неинтересно
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:29

  sequence написав:"До купівлі квартири у 2010 році Сергій підійшов відповідально. Обравши будинок у мікрорайоні Позняки-4а"..
после чтения первого абзаца писульки стало неинтересно

Да уж...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:29

  sequence написав:"До купівлі квартири у 2010 році Сергій підійшов відповідально. Обравши будинок у мікрорайоні Позняки-4а"..
после чтения первого абзаца писульки стало неинтересно

Однозначно. Уже тогда это было унылое гетто.
Он бы еще влез в ипеня Троещины, а потом возмущался, что оттуда выбраться на работу - еще тот трэш
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:31

  hume написав:
  flyman написав:раніше було, що за Окружною життя нема.
тепер за межами Сєрмілі життя нема.
кольцо жізні сужаєццо.

Жизнь есть везде. Но её цена разная. И если люди готовы за это платить, то наверное не просто так

дик, "хороший понт дороже дєнєг"
і "статус об"язиваєт"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:31

  Serg-ik написав:
  Bober написав:Serg-ik
вот иностранец продает 3 ком 62 м2 за 52 в конце Воскресенки. Посмотрите.
Как по мне хороший вариант за свои деньги https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 9/?__cft__[0]=AZUdmshxCn_KCeK30NuoSIhFB7_Xvuw9gykvVkQjmmc25VMx5CIVK8oVxfyrJlKMpq-CcZAETZcHDtpM_qBBmg3b-Lbck7y1CfgGgiBb_2LFLiDK59m_RY0ffRgpujGFfN4Gdy4t8Ix9TMqOqMt9fS-SxB298JX-WlbyDWHZWkbDcLnwydY8f79Lm1cjwpLRuGg&__tn__=-UC%2CP-R

Ценю Ваше внимание но...это как бы не то...это ....
Дому 43 года, половину или более своего срока жизни он уже отжил. Но за это хотят 838 баксов за метр. Это на 30% больше, чем в новострое на Балтийском 23. Такой же метраж в новострое на Качалова 40-53 000 у.е.
а это вообще рядом со мной
https://www.olx.ua/obyavlenie/3-k-kv-pe ... 0;promoted

а здесь-на 18 метров больше и состояние лучше
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-3- ... 39643e9390
Стоимость ремонта-отрицательноя, там двери-родные, из деревоплиты, кухонная "мебель"-на свалку, стены комнат -покрашены, что усложняет последующий ремонт. Жёлтые обои на потолке-им 35 лет.
Пятна на потолке в кухне видели? Это проблемы с кровлей или трубами на техническом этаже. Это хлам, ему красная цена -350 баксов за метр, если по обмену на такой же хлам.

В общем, на такие деньги есть хлам получше и ближе к центру или цивилизации

Короче опять как и всегда - "комнаты неправильной формы"?
По 350 за метр, хоть Барак с мышами 1880-90х годов, ждите до как говорится, лёгкой диареи.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 03 гру, 2020 13:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:32

  sequence написав:
  Grand Touring написав:.. другое очень дорогое маркетинговое исследование называет это "эффект Серебряной Мили", благодаря ему Эпицентр стал "аптекой" в первый локдаун и благодаря которому талантливым предпринимателям разного калибра некуда вкладывать деньги, кроме как недвиги, соответственно идет отголосок и на ремонты

судя по статистике сдаче в эксплуатацию жилья, строится куда меньше прошлого года, бабло, видимо, идет в реновацию и ремонты.
У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы?


плохо сейчас с мебелью. не достучишься и цены очень высокие там, где можно достучаться. и с ремонтами плохо

люди заперты дома, они занимаются улучшениями, плюс денег некуда тратить
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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