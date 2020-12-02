Bober написав: Serg-ik

вот иностранец продает 3 ком 62 м2 за 52 в конце Воскресенки. Посмотрите.

Как по мне хороший вариант за свои деньги https://www.facebook.com/groups/9054168 ... 9/?__cft__ [0]=AZUdmshxCn_KCeK30NuoSIhFB7_Xvuw9gykvVkQjmmc25VMx5CIVK8oVxfyrJlKMpq-CcZAETZcHDtpM_qBBmg3b-Lbck7y1CfgGgiBb_2LFLiDK59m_RY0ffRgpujGFfN4Gdy4t8Ix9TMqOqMt9fS-SxB298JX-WlbyDWHZWkbDcLnwydY8f79Lm1cjwpLRuGg&__tn__=-UC%2CP-R вот иностранец продает 3 ком 62 м2 за 52 в конце Воскресенки. Посмотрите.Как по мне хороший вариант за свои деньги[0]=AZUdmshxCn_KCeK30NuoSIhFB7_Xvuw9gykvVkQjmmc25VMx5CIVK8oVxfyrJlKMpq-CcZAETZcHDtpM_qBBmg3b-Lbck7y1CfgGgiBb_2LFLiDK59m_RY0ffRgpujGFfN4Gdy4t8Ix9TMqOqMt9fS-SxB298JX-WlbyDWHZWkbDcLnwydY8f79Lm1cjwpLRuGg&__tn__=-UC%2CP-R

Ценю Ваше внимание но...это как бы не то...это ....Дому 43 года, половину или более своего срока жизни он уже отжил. Но за это хотят 838 баксов за метр. Это на 30% больше, чем в новострое на Балтийском 23. Такой же метраж в новострое на Качалова 40-53 000 у.е.а это вообще рядом со мнойа здесь-на 18 метров больше и состояние лучшеСтоимость ремонта-отрицательноя, там двери-родные, из деревоплиты, кухонная "мебель"-на свалку, стены комнат -покрашены, что усложняет последующий ремонт. Жёлтые обои на потолке-им 35 лет.Пятна на потолке в кухне видели? Это проблемы с кровлей или трубами на техническом этаже. Это хлам, ему красная цена -350 баксов за метр, если по обмену на такой же хлам.В общем, на такие деньги есть хлам получше и ближе к центру или цивилизации