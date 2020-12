Додано: Чет 03 гру, 2020 13:43

zРадио написав: У всех все нормально, но 10 млрд долларов в виде прямых убытков, или уменьшения чистой прибыли за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, просто все терпилы не из Киева но 10 млрд долларов в виде прямых убытков, или уменьшения чистой прибыли за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, простоне из Киева



а где я писал про всех?

я писал конкретно о мебельщиках, да шо ж ты врешь все время?

и конкретно о киевских - мы здесь цены на киевскую недвигу обсуждаем, алё а где я писал про всех?я писал конкретно о мебельщиках, да шо ж ты врешь все время?и конкретно о киевских - мы здесь цены на киевскую недвигу обсуждаем, алё

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.