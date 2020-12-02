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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5782578357845785

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:35

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:У всех все нормально, но 10 млрд долларов за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, просто все терпилы не из Киева

17 млрд грн-Нафтогаз
19,5 млрд грн-ДТЭК Энерго...
47 млн долл-МХП.


Да там очень длинный список будет даже среди крупняка. Про средний бизнес я вообще молчу. Проблема в чем - бизнес борется с потерями программами оптимизации. Как правило, длительными. А там режут и субподряд, и зарплаты сотрудников, и самих сотрудников вместе с их штатными должностями, и инвестиции, и много чего другого. Все это приводит в падению спроса, за спросом - производства, а за производством - снова к программам оптимизации. Чтобы разорвать эту порочную цепь событий, нужно вливать огромный объем денег и в бизнес, и в потребителей, что делают США, ЕС, Китай и ряд других стран.

Там airmax78 заикался об ипотеке на эмиссионные деньги - даже это было бы правильно. Хотя тут и торчат уши его личных интересов
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:35

  antey1969 написав:
  sequence написав:"До купівлі квартири у 2010 році Сергій підійшов відповідально. Обравши будинок у мікрорайоні Позняки-4а"..
после чтения первого абзаца писульки стало неинтересно

Однозначно. Уже тогда это было унылое гетто.
Он бы еще влез в ипеня Троещины, а потом возмущался, что оттуда выбраться на работу - еще тот трэш

захотелось заунывно затянуть старый "АукцЫон":
"Город на песке, город из песка.
На песчаннике своя тоска.
Желтый пыльный смех, желтая река,
Желтый дом для всех на века. "
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:36

  kingkongovets написав:flyman
как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем"
твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь?
об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Твой сын дальнобойщик в США, которым ты гордишься, в какой школе учился?
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:43

  zРадио написав:У всех все нормально, но 10 млрд долларов в виде прямых убытков, или уменьшения чистой прибыли за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, просто все терпилы не из Киева :mrgreen:


а где я писал про всех?
я писал конкретно о мебельщиках, да шо ж ты врешь все время?
и конкретно о киевских - мы здесь цены на киевскую недвигу обсуждаем, алё
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:44

  airmax78 написав:Да уж. Наверное именно из-за отсутствия конкуренции КГС начал делать фасады из керамогранита и пытаться лепить модные мопы в своих домах "бизнес"- класса.


Я уже много раз говорил - это всего навсего эволюция технологий строительства! Через 10 лет ты будешь называть это уставшим украинским кирпичом (если, конечно, не поменяешь род занятий, а с ним - и восприятие мира :D )

  airmax78 написав:Ипотека - один из фундаментов мировой экономики


Дверь от самолета и 100 баксов - все-таки почитай )
https://www.torontovka.com/forum?key=li ... 0&page=all
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 03 гру, 2020 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:45

  antey1969 написав:Он бы еще влез в ипеня Троещины, а потом возмущался, что оттуда выбраться на работу - еще тот трэш

Вероятно Трещина изначально проектировалась для компактного проживания лендлордов не ездящих в Киев в часы пик.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:48

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:У всех все нормально, но 10 млрд долларов в виде прямых убытков, или уменьшения чистой прибыли за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, просто все терпилы не из Киева :mrgreen:


а где я писал про всех?
я писал конкретно о мебельщиках, да шо ж ты врешь все время?
и конкретно о киевских - мы здесь цены на киевскую недвигу обсуждаем, алё


Я ни в чем тебя не обвинил, узбагойся. Просто на ветке с самого утра сплошные success stories. А общий экономический результат - с точностью до наоборот...
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:49

  Grand Touring написав:
  kingkongovets написав:flyman
как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем"
твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь?
об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Твой сын дальнобойщик в США, которым ты гордишься, в какой школе учился?


в стэнфорде)
дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому
он спец по кибербезопасности и давно вернулся в Украину и да - я детьми своими очень горжусь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:50

  kingkongovets написав:в стэнфорде)
вот вот и я о чем
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 13:51

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав:У всех все нормально, но 10 млрд долларов в виде прямых убытков, или уменьшения чистой прибыли за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, просто все терпилы не из Киева :mrgreen:


а где я писал про всех?
я писал конкретно о мебельщиках, да шо ж ты врешь все время?
и конкретно о киевских - мы здесь цены на киевскую недвигу обсуждаем, алё


Я ни в чем тебя не обвинил, узбагойся. Просто на ветке с самого утра сплошные success stories. А общий экономический результат - с точностью до наоборот...


так это я тебя во вранье обвиняю :mrgreen:
снова манипулируешь, от смешной
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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