Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:У всех все нормально, но 10 млрд долларов за 3 квартала кто-то потерял (ссылка была выше). Наверно, просто все терпилы не из Киева
17 млрд грн-Нафтогаз 19,5 млрд грн-ДТЭК Энерго... 47 млн долл-МХП.
Да там очень длинный список будет даже среди крупняка. Про средний бизнес я вообще молчу. Проблема в чем - бизнес борется с потерями программами оптимизации. Как правило, длительными. А там режут и субподряд, и зарплаты сотрудников, и самих сотрудников вместе с их штатными должностями, и инвестиции, и много чего другого. Все это приводит в падению спроса, за спросом - производства, а за производством - снова к программам оптимизации. Чтобы разорвать эту порочную цепь событий, нужно вливать огромный объем денег и в бизнес, и в потребителей, что делают США, ЕС, Китай и ряд других стран.
Там airmax78 заикался об ипотеке на эмиссионные деньги - даже это было бы правильно. Хотя тут и торчат уши его личных интересов
kingkongovets написав:flyman как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем" твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь? об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Твой сын дальнобойщик в США, которым ты гордишься, в какой школе учился?
airmax78 написав:Да уж. Наверное именно из-за отсутствия конкуренции КГС начал делать фасады из керамогранита и пытаться лепить модные мопы в своих домах "бизнес"- класса.
Я уже много раз говорил - это всего навсего эволюция технологий строительства! Через 10 лет ты будешь называть это уставшим украинским кирпичом (если, конечно, не поменяешь род занятий, а с ним - и восприятие мира )
airmax78 написав:Ипотека - один из фундаментов мировой экономики
kingkongovets написав:flyman как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем" твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь? об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Твой сын дальнобойщик в США, которым ты гордишься, в какой школе учился?
в стэнфорде) дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому он спец по кибербезопасности и давно вернулся в Украину и да - я детьми своими очень горжусь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.