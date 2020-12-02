Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:flyman как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем" твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь? об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Твой сын дальнобойщик в США, которым ты гордишься, в какой школе учился?
airmax78 написав:Да уж. Наверное именно из-за отсутствия конкуренции КГС начал делать фасады из керамогранита и пытаться лепить модные мопы в своих домах "бизнес"- класса.
Я уже много раз говорил - это всего навсего эволюция технологий строительства! Через 10 лет ты будешь называть это уставшим украинским кирпичом (если, конечно, не поменяешь род занятий, а с ним - и восприятие мира )
airmax78 написав:Ипотека - один из фундаментов мировой экономики
kingkongovets написав:flyman как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем" твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь? об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Твой сын дальнобойщик в США, которым ты гордишься, в какой школе учился?
в стэнфорде) дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому он спец по кибербезопасности и давно вернулся в Украину и да - я детьми своими очень горжусь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.