дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому

дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому

правильно говорят, США - страна возможностей, дала вчерашнему студенту по кибербезопасности сесть за фуру, а в Украине нужно 3 года непрерывного профессионального стажа



для работы на пикапе грузоподъемностью до 4х тонн (насколько я помню), который точно так же как и семи трак может таскать седельные прицепы, не нужен коммершиал драйвер лайсенз, достаточно обычных прав, а заработок побольше, чем у тестировщика, да и что может быть интереснее для 20-летнего пацана, чем пару месяцев поколесить по штатам?

для работы на пикапе грузоподъемностью до 4х тонн (насколько я помню), который точно так же как и семи трак может таскать седельные прицепы, не нужен коммершиал драйвер лайсенз, достаточно обычных прав, а заработок побольше, чем у тестировщика, да и что может быть интереснее для 20-летнего пацана, чем пару месяцев поколесить по штатам?

а америка - страна возможностей, никто не спорит, только въепывать там надо так, как никто у нас не въепывает

