правильно говорят, США - страна возможностей, дала вчерашнему студенту по кибербезопасности сесть за фуру, а в Украине нужно 3 года непрерывного профессионального стажа
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:02
правильно говорят, США - страна возможностей, дала вчерашнему студенту по кибербезопасности сесть за фуру, а в Украине нужно 3 года непрерывного профессионального стажа
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:05
Она изначально планировалась московским руководством, как киевские Соловки, для угнетения украинцев. Но после 91го года все документы об этом были тайно вывезены агентами КГБ в белокаменную.
А наивные киевские градоначальники изо всех сил продолжили заселять окрестности троещинского рынка, которые лишь по чистой случайности не успели обнести колючкой.
Контингент без вышек и патрулей там за 30 лет совсем распоясался. То колеса подрежут, то бензин сольют, то табло разрисуют по понятиям.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:12
для работы на пикапе грузоподъемностью до 4х тонн (насколько я помню), который точно так же как и семи трак может таскать седельные прицепы, не нужен коммершиал драйвер лайсенз, достаточно обычных прав, а заработок побольше, чем у тестировщика, да и что может быть интереснее для 20-летнего пацана, чем пару месяцев поколесить по штатам?
а америка - страна возможностей, никто не спорит, только въепывать там надо так, как никто у нас не въепывает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:13
Поколение Z уже совсем не такое, как предыдущее и как мы. У троих моих знакомых чада вернулись с учебы из-за рубежа, так и не доучившись там, типа перевелись в Киев. Там на кампусе, в общаге, в лесу, учиться, учиться и еще раз учиться, а тут жить в европейской столице, в центре культуры и развлечений, среди своих друзей, с мамой под боком, тем более предки к совершеннолетию дарят им квартиры, чтоб на чердаках не шурхались ...
Счастливая юность и молодость. Они смотрят на вас с вашими тезисами #поравалить как на конченных идиотов. Через десять лет это поколение начнет занимать руководящие позиции в бизнесе, политике, культуре. Они быстро построят тут современное, справедливое и комфортное для жизни государство.
Я и сам уже почти репатриант. Буду им всячески помогать.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:13
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:14
В любом приличном городе должно быть мусорное ведро
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:18
Libo "поравалить" - девиз тех, кому здесь ничего не светит и нечего терять, я уже достаточно здесь об этом надискутировался, мои дети и вернулись сюда потому, что там чего то весомого достичь чужаку практически невозможно, люди с амбициями предпочитают реализовываться дома
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:25
эх, не повезло Алексу Брежневу, что он не гей, иначе это была Виктория Спарц №2
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:37
Я полностью согласен, только с единствнным уточнением - в современном мире всё, чего можно добиться там, можно добиться и в Украине. Если в Украине не будет хватать какого-либо ресурса, можно сесть в самолет и съездить за этим ресурсом в Силиконовую долину. В командировку. При этом жить дома.
А как было раньше?
А раньше надо было сделать решительный выбор - либо остаешься тут, либо валишь с концами туда.
В этом главное отличие ссовременной эпохи, в которой живет поколение Z, от эпохи, в которой жили мы.
Додано: Чет 03 гру, 2020 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мы уже обсуждали это год назад и не хочется повторять по 2му кругу - я сам учился в лицее при КПИ с 8 по 11 классы много лет назад и на своем опыте знаю что там преподавали намного лучше чем в киевской СШ, в которой я учился с 1 по 7 классы.
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