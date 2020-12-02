Додано: Чет 03 гру, 2020 14:13

kingkongovets написав: он спец по кибербезопасности и давно вернулся в Украину и да - я детьми своими очень горжусь он спец по кибербезопасности и давно вернулся в Украину и да - я детьми своими очень горжусь

Поколение Z уже совсем не такое, как предыдущее и как мы. У троих моих знакомых чада вернулись с учебы из-за рубежа, так и не доучившись там, типа перевелись в Киев. Там на кампусе, в общаге, в лесу, учиться, учиться и еще раз учиться, а тут жить в европейской столице, в центре культуры и развлечений, среди своих друзей, с мамой под боком, тем более предки к совершеннолетию дарят им квартиры, чтоб на чердаках не шурхались ...Счастливая юность и молодость.Они смотрят на вас с вашими тезисами #поравалить как на конченных идиотов.Через десять лет это поколение начнет занимать руководящие позиции в бизнесе, политике, культуре. Они быстро построят тут современное, справедливое и комфортное для жизни государство.Я и сам уже почти репатриант. Буду им всячески помогать.