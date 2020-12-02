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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5784578557865787>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:02

  kingkongovets написав:дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому

правильно говорят, США - страна возможностей, дала вчерашнему студенту по кибербезопасности сесть за фуру, а в Украине нужно 3 года непрерывного профессионального стажа
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:05

  UA написав:
  antey1969 написав:Он бы еще влез в ипеня Троещины, а потом возмущался, что оттуда выбраться на работу - еще тот трэш

Вероятно Трещина изначально проектировалась для компактного проживания лендлордов не ездящих в Киев в часы пик.

Она изначально планировалась московским руководством, как киевские Соловки, для угнетения украинцев. Но после 91го года все документы об этом были тайно вывезены агентами КГБ в белокаменную.
А наивные киевские градоначальники изо всех сил продолжили заселять окрестности троещинского рынка, которые лишь по чистой случайности не успели обнести колючкой.
Контингент без вышек и патрулей там за 30 лет совсем распоясался. То колеса подрежут, то бензин сольют, то табло разрисуют по понятиям.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:12

  Grand Touring написав:
  kingkongovets написав:дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому

правильно говорят, США - страна возможностей, дала вчерашнему студенту по кибербезопасности сесть за фуру, а в Украине нужно 3 года непрерывного профессионального стажа


для работы на пикапе грузоподъемностью до 4х тонн (насколько я помню), который точно так же как и семи трак может таскать седельные прицепы, не нужен коммершиал драйвер лайсенз, достаточно обычных прав, а заработок побольше, чем у тестировщика, да и что может быть интереснее для 20-летнего пацана, чем пару месяцев поколесить по штатам?
а америка - страна возможностей, никто не спорит, только въепывать там надо так, как никто у нас не въепывает
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:13

  kingkongovets написав:он спец по кибербезопасности и давно вернулся в Украину и да - я детьми своими очень горжусь


Поколение Z уже совсем не такое, как предыдущее и как мы. У троих моих знакомых чада вернулись с учебы из-за рубежа, так и не доучившись там, типа перевелись в Киев. Там на кампусе, в общаге, в лесу, учиться, учиться и еще раз учиться, а тут жить в европейской столице, в центре культуры и развлечений, среди своих друзей, с мамой под боком, тем более предки к совершеннолетию дарят им квартиры, чтоб на чердаках не шурхались ... :oops:
Счастливая юность и молодость. :D Они смотрят на вас с вашими тезисами #поравалить как на конченных идиотов. :shock: Через десять лет это поколение начнет занимать руководящие позиции в бизнесе, политике, культуре. Они быстро построят тут современное, справедливое и комфортное для жизни государство. 8)
Я и сам уже почти репатриант. Буду им всячески помогать. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:13

  antey1969 написав:..
Она изначально планировалась московским руководством, как киевские Соловки, для угнетения украинцев. ..

до сих пор так и не понял, чего Софиевская/Петропавловская Борщага это "села" и не в составе Киеве, а Новобеличи и гетто Троэщына находится в составе города.
Сюр какой-то
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:14

  sequence написав:
  antey1969 написав:..
Она изначально планировалась московским руководством, как киевские Соловки, для угнетения украинцев. ..

до сих пор так и не понял, чего Софиевская/Петропавловская Борщага это "села" и не в составе Киеве, а Новобеличи и гетто Троэщына находится в составе города.
Сюр какой-то

В любом приличном городе должно быть мусорное ведро
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:18

Libo "поравалить" - девиз тех, кому здесь ничего не светит и нечего терять, я уже достаточно здесь об этом надискутировался, мои дети и вернулись сюда потому, что там чего то весомого достичь чужаку практически невозможно, люди с амбициями предпочитают реализовываться дома
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:25

  Libo написав: Они смотрят на вас с вашими тезисами #поравалить как на конченных идиотов. :shock: Через десять лет это поколение начнет занимать руководящие позиции в бизнесе, политике, культуре. Они быстро построят тут современное, справедливое и комфортное для жизни государство. 8)
Я и сам уже почти репатриант. Буду им всячески помогать. :?
эх, не повезло Алексу Брежневу, что он не гей, иначе это была Виктория Спарц №2
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:37

  kingkongovets написав:Libo "поравалить" - девиз тех, кому здесь ничего не светит и нечего терять, я уже достаточно здесь об этом надискутировался, мои дети и вернулись сюда потому, что там чего то весомого достичь чужаку практически невозможно, люди с амбициями предпочитают реализовываться дома


Я полностью согласен, только с единствнным уточнением - в современном мире всё, чего можно добиться там, можно добиться и в Украине. Если в Украине не будет хватать какого-либо ресурса, можно сесть в самолет и съездить за этим ресурсом в Силиконовую долину. В командировку. При этом жить дома. 8)
А как было раньше?
А раньше надо было сделать решительный выбор - либо остаешься тут, либо валишь с концами туда. :(
В этом главное отличие ссовременной эпохи, в которой живет поколение Z, от эпохи, в которой жили мы. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.

Мы уже обсуждали это год назад и не хочется повторять по 2му кругу - я сам учился в лицее при КПИ с 8 по 11 классы много лет назад и на своем опыте знаю что там преподавали намного лучше чем в киевской СШ, в которой я учился с 1 по 7 классы.
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