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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:53
foxluck написав: xio13 написав:
Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.
Мы уже обсуждали это год назад и не хочется повторять по 2му кругу - я сам учился в лицее при КПИ с 8 по 11 классы много лет назад и на своем опыте знаю что там преподавали намного лучше чем в киевской СШ, в которой я учился с 1 по 7 классы.
Ребенок учился в обычной школе.
Пошел на полугодовые подготовительные курсы при КПИ. Сдал ЗНО по всем предметам на 195+.
Многое зависит от самого ребенка, от правильной расстановки приоритетов, воспитания и времени, которое родители готовы выделять на работу с ребенком.
Дорогостоящий лицей и все - это работа не от...бись.
Нормальный репетитор подготовит отпрыска за полгода-год по любому школьному предмету на "ять". И по ресурсам это будет дешевле на порядок. Главное, чтобы ребенок изначально был мотивирован, а не из-под палки.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:05
zРадио написав:
Там airmax78
заикался об ипотеке на эмиссионные деньги - даже это было бы правильно. Хотя тут и торчат уши его личных интересов
Это уже выглянули уши слоника слить очередную прелесть, с недоделанным ремонтом, которая как всегда покупалась не там и за дурные деньги.
Ничего нового, в народе такую программу назвали "операция полтосик", хотя при детальном подсчёте там намного больше, но то такэ.
А что там по сделкам, кто-то хоть что-то слышал о реальных примерах?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:16
барабашов написав:
По 350 за метр, хоть Барак с мышами 1880-90х годов, ждите до как говорится, лёгкой диареи.
как Вы считаете, по какой цене за квадрат ( в нынешних соотношениях цен на первичку и вторичку) будут совершаться последние сделки по купле подобной вторички и через сколько лет?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:18
antey1969 написав:
Ребенок учился в обычной школе.
Пошел на полугодовые подготовительные курсы при КПИ. Сдал ЗНО по всем предметам на 195+.
Этого далеко недостаточно. Если воспитал ребенка с таким же ватанским и ограниченным мировозрением как у тебя, то пиши пропало. Для успеха сегодня очень важно правильное видение мира и задач, стоящих перед ним. А ваш рюцький мир и рюцький наука это ускоренное движение в средневековье. Не в средневековье ли ты готовил и воспитывал своего ребенка? Вот в чем вопрос.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 15:20
kingkongovets написав: Grand Touring написав: kingkongovets написав:flyman
как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем"
твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь?
об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Твой сын дальнобойщик в США, которым ты гордишься, в какой школе учился?
в стэнфорде)
дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому
он спец по кибербезопасности и давно вернулся в Украину и да - я детьми своими очень горжусь
Пару лет назад на ТСН и других каналах пиарили пацана который САМ поступил толи в Стенфорд. Потом оказалось что пацан - мажор, батя (бывший рыг) вкинул в его образование 200 куе.
Кстати наши граждане часто удачны тут и неудачны в США, тот же Никонов не смог там, Ахметов - тоже, Бахматюк - тоже. Интересно...
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