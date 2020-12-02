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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5784578557865787

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:53

  foxluck написав:
  xio13 написав:Изобилие для ребенка больше разрушает чем самая хужая школа в городе. Это иллюзия что ребенка отвел в хорошую школу, и он станет успешным... Зачастую все наоборот. Лучше всего ребенка приучать к работе с раннего детства что бы он понимал цену денег.
Очень часто в США в семьях миллионеров, дети работают официантами в кафешках и только у нас псевдо средний класс все на блюдичке приподносит.

Мы уже обсуждали это год назад и не хочется повторять по 2му кругу - я сам учился в лицее при КПИ с 8 по 11 классы много лет назад и на своем опыте знаю что там преподавали намного лучше чем в киевской СШ, в которой я учился с 1 по 7 классы.

Ребенок учился в обычной школе.
Пошел на полугодовые подготовительные курсы при КПИ. Сдал ЗНО по всем предметам на 195+.
Многое зависит от самого ребенка, от правильной расстановки приоритетов, воспитания и времени, которое родители готовы выделять на работу с ребенком.
Дорогостоящий лицей и все - это работа не от...бись.
Нормальный репетитор подготовит отпрыска за полгода-год по любому школьному предмету на "ять". И по ресурсам это будет дешевле на порядок. Главное, чтобы ребенок изначально был мотивирован, а не из-под палки.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:05

  zРадио написав:
Там airmax78 заикался об ипотеке на эмиссионные деньги - даже это было бы правильно. Хотя тут и торчат уши его личных интересов


Это уже выглянули уши слоника слить очередную прелесть, с недоделанным ремонтом, которая как всегда покупалась не там и за дурные деньги.
Ничего нового, в народе такую программу назвали "операция полтосик", хотя при детальном подсчёте там намного больше, но то такэ.

А что там по сделкам, кто-то хоть что-то слышал о реальных примерах?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:По 350 за метр, хоть Барак с мышами 1880-90х годов, ждите до как говорится, лёгкой диареи.

как Вы считаете, по какой цене за квадрат ( в нынешних соотношениях цен на первичку и вторичку) будут совершаться последние сделки по купле подобной вторички и через сколько лет?
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:18

  antey1969 написав:Ребенок учился в обычной школе.
Пошел на полугодовые подготовительные курсы при КПИ. Сдал ЗНО по всем предметам на 195+.


Этого далеко недостаточно. Если воспитал ребенка с таким же ватанским и ограниченным мировозрением как у тебя, то пиши пропало. Для успеха сегодня очень важно правильное видение мира и задач, стоящих перед ним. А ваш рюцький мир и рюцький наука это ускоренное движение в средневековье. Не в средневековье ли ты готовил и воспитывал своего ребенка? Вот в чем вопрос. :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:20

  kingkongovets написав:
  Grand Touring написав:
  kingkongovets написав:flyman
как говаривал громыко "мы слава богу не в америке живем"
твои дети в какой школе учатся? сколько на их содержание в месяц тратишь?
об этом лучше думай, "илита" и без тебя разберется где и как учить своих детей
Твой сын дальнобойщик в США, которым ты гордишься, в какой школе учился?


в стэнфорде)
дальнобоил он после первого года учебы, мы с ним ранее уже катались по америке на пикапе, ему захотелось самому
он спец по кибербезопасности и давно вернулся в Украину и да - я детьми своими очень горжусь

Пару лет назад на ТСН и других каналах пиарили пацана который САМ поступил толи в Стенфорд. Потом оказалось что пацан - мажор, батя (бывший рыг) вкинул в его образование 200 куе.
Кстати наши граждане часто удачны тут и неудачны в США, тот же Никонов не смог там, Ахметов - тоже, Бахматюк - тоже. Интересно...
BIGor
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