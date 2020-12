Додано: Чет 03 гру, 2020 16:27

Рыба-сом написав: Сорри, но это не совсем так.

Есть ещё такое понятие как качество жизни.

Я, конечно, понимаю, что когда живёшь и в дальнейшем собираешься жить в Киеве, то приходится смиряться с реалиями, "стокгольмский синдром" и т.п., но просто задумайтесь: последние пару дней идёт дискуссия о том, что жителям элитного района столицы ака Сермиля нужно уже морально готовиться к тому, чтобы передвигаться пешкодралом, на велике и метро в любую погоду, независимо от их желания/состояния здоровья/срочности/прочее.

Ибо дома понатыкивали, а улицы, проезды, паркинги, променады для элитного района - а зачем?

И это, типа, вполне нормально воспринимается, "дух времени" или "а кому легко?" что-ли.

вы действительно уверены, что ваше качество жизни в праге выше, чем у будущих жителей сермили?)

ну вы же никогда не жили в центре и - уж простите - никогда не имели доходов, которые позволяют купить там жилье и вообще поддерживать тот уровень жизни, который им привычен)

вы же вроде адекватный человек, но тоже почему то считаете возможным рассуждать о том, чего никогда не пробовали и пытаетесь быть экспертом в психологии и поведении людей, гораздо более обеспеченных, чем вы)

это как распространенная ошибка считать, что у обеспеченных людей стоит выбор между квартирой и домом)

вы действительно считаете себя умнее тех, кто имеет возможность покупать квартиры в тетрисах, бф и цп?)

