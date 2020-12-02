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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5784578557865787>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:53

  somilitark написав:
  zРадио написав:
Там airmax78 заикался об ипотеке на эмиссионные деньги - даже это было бы правильно. Хотя тут и торчат уши его личных интересов


Это уже выглянули уши слоника слить очередную прелесть, с недоделанным ремонтом, которая как всегда покупалась не там и за дурные деньги.
Ничего нового, в народе такую программу назвали "операция полтосик", хотя при детальном подсчёте там намного больше, но то такэ.

Сейчас уже понимаю, что переплатил. Можно было добавить 500 баксов на метре и купить что-то на нижних этажах Метрополе. Жаль, конечно, но уже ничего не поделаешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:09

  kingkongovets написав:Libo "поравалить" - девиз тех, кому здесь ничего не светит и нечего терять, я уже достаточно здесь об этом надискутировался, мои дети и вернулись сюда потому, что там чего то весомого достичь чужаку практически невозможно, люди с амбициями предпочитают реализовываться дома

Сорри, но это не совсем так.
Есть ещё такое понятие как качество жизни.
Я, конечно, понимаю, что когда живёшь и в дальнейшем собираешься жить в Киеве, то приходится смиряться с реалиями, "стокгольмский синдром" и т.п., но просто задумайтесь: последние пару дней идёт дискуссия о том, что жителям элитного района столицы ака Сермиля нужно уже морально готовиться к тому, чтобы передвигаться пешкодралом, на велике и метро в любую погоду, независимо от их желания/состояния здоровья/срочности/прочее.
Ибо дома понатыкивали, а улицы, проезды, паркинги, променады для элитного района - а зачем?
И это, типа, вполне нормально воспринимается, "дух времени" или "а кому легко?" что-ли.
В каком элитном районе какого города мира такое ещё есть? Явно не к западу от линии Керзона.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 03 гру, 2020 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:судя по статистике сдаче в эксплуатацию жилья, строится куда меньше прошлого года, бабло, видимо, идет в реновацию и ремонты.
У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы?

Летом сделал 2,5 ремонта. Съезжают арендаторы и вместо того, чтобы пересдавать в коронакризис и несезон, ремонтировал, обновлял мебель.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:По 350 за метр, хоть Барак с мышами 1880-90х годов, ждите до как говорится, лёгкой диареи.


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https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 4d7588b592
27 000/77=350,65
Удивительное совпадение :-)
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:27

  Рыба-сом написав:Сорри, но это не совсем так.
Есть ещё такое понятие как качество жизни.
Я, конечно, понимаю, что когда живёшь и в дальнейшем собираешься жить в Киеве, то приходится смиряться с реалиями, "стокгольмский синдром" и т.п., но просто задумайтесь: последние пару дней идёт дискуссия о том, что жителям элитного района столицы ака Сермиля нужно уже морально готовиться к тому, чтобы передвигаться пешкодралом, на велике и метро в любую погоду, независимо от их желания/состояния здоровья/срочности/прочее.
Ибо дома понатыкивали, а улицы, проезды, паркинги, променады для элитного района - а зачем?
И это, типа, вполне нормально воспринимается, "дух времени" или "а кому легко?" что-ли.
В каком элитном районе какого города мира такое ещё есть? Явно не к западу от линии Керзона.


вы действительно уверены, что ваше качество жизни в праге выше, чем у будущих жителей сермили?)
ну вы же никогда не жили в центре и - уж простите - никогда не имели доходов, которые позволяют купить там жилье и вообще поддерживать тот уровень жизни, который им привычен)
вы же вроде адекватный человек, но тоже почему то считаете возможным рассуждать о том, чего никогда не пробовали и пытаетесь быть экспертом в психологии и поведении людей, гораздо более обеспеченных, чем вы)
это как распространенная ошибка считать, что у обеспеченных людей стоит выбор между квартирой и домом)
вы действительно считаете себя умнее тех, кто имеет возможность покупать квартиры в тетрисах, бф и цп?)
ну смешно, правда)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 03 гру, 2020 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:28

  sequence написав:
  foxluck написав:..
В принципе это их проблемы, но на них как на подопытных можно понять как ипотека под низкий % себя ведет.

хрен поймешь - вроде, пипл хавает
https://www.rbc.ru/finances/11/11/2020/ ... 545ebc5835
у них пока нет катастрофической закредитованности, а ипотеку выдают в деревянных, под микропроценты (около 6%) на длительный период, что однозначно выгоднее аренды. Особенно для тех, у кого доход хоть немного привязан к баксу

Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы действительно уверены, что ваше качество жизни в праге выше, чем у будущих жителей сермили?)
ну вы же никогда не жили в центре и - уж простите - никогда не имели доходов, которые позволяют купить там жилье и вообще поддерживать тот уровень жизни, который им привычен)
вы же вроде адекватный человек, но тоже почему то считаете возможным рассуждать о том, чего никогда не пробовали и пытаетесь быть экспертом в психологии и поведении людей, гораздо более обеспеченных, чем вы)
это как распространенная ошибка считать, что у обеспеченных людей стоит выбор между квартирой и домом)
ну смешно, правда)

Из Вашей "визии будущего" Сермили мне уже кажется, что в плане удобства передвижения даже панелька на Оболони "возле метро" лучше, ибо не нужно по гололёду грестись в горку на Иоанна Павла. Во всяком случае, это Вы так безальтернативно описали.
Далее, при чём тут наличие дома, если до него добраться (напомню, про машину можно забыть) - ещё тот квест?
Ну, и лично обо мне: я ж в Прагу не из БФ телепортировался, а из БПС на Оболони, поэтому да, качество жизни увеличилось. При этом, я полагаю, жители Сермили, при подобной телепортации, скорее поселились бы в жилье более высокого класса чем я. 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:40

  Рыба-сом написав:Из Вашей "визии будущего" Сермили мне уже кажется, что в плане удобства передвижения даже панельке на Оболони "возле метро" лучше, ибо не нужно по гололёду грестись в горку на Иоанна Павла. Во всяком случае, это Вы так безальтернативно описали.
Далее, при чём тут наличие дома, если до него добраться (напомню, про машину можно забыть) - ещё тот квест?
Ну, и лично о мне: я ж в Прагу не из БФ телепортировался, а из БПС на Оболони, поэтому да, качество жизни увеличилось. При этом, я полагаю, жители Сермили, при подобной телепортации, скорее поселились бы в жилье более высокого класса чем я. 8)


та не переживайте вы за будущих жителей сермили, это сродни переживаниям флая об образовании ребенка фокслака)
вас же никто туда палками не гонит жить, правда? :mrgreen:
все там будет норм, не сразу, но будет
а уж по сравнению с новолипками на "нижнем печерске" :mrgreen: сермиля вообще парадайз, а там тоже далеко не нищеброды живут
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.

По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю.
Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование).
Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:48

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Из Вашей "визии будущего" Сермили мне уже кажется, что в плане удобства передвижения даже панельке на Оболони "возле метро" лучше, ибо не нужно по гололёду грестись в горку на Иоанна Павла. Во всяком случае, это Вы так безальтернативно описали.
Далее, при чём тут наличие дома, если до него добраться (напомню, про машину можно забыть) - ещё тот квест?
Ну, и лично о мне: я ж в Прагу не из БФ телепортировался, а из БПС на Оболони, поэтому да, качество жизни увеличилось. При этом, я полагаю, жители Сермили, при подобной телепортации, скорее поселились бы в жилье более высокого класса чем я. 8)


та не переживайте вы за будущих жителей сермили, это сродни переживаниям флая об образовании ребенка фокслака)
вас же никто туда палками не гонит жить, правда? :mrgreen:
все там будет норм, не сразу, но будет
а уж по сравнению с новолипками на "нижнем печерске" :mrgreen: сермиля вообще парадайз, а там тоже далеко не нищеброды живут

Я писав про те, щоб отримати "добру освіту" не є умовою купівля квартири на Сєрмілі щоб здати чадо в "харошу школу".
Але що тільки не придумаєють растішки і продавани, щоб толкнути неліквід в "центрі Києва".
https://fi202x.blogspot.com/
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