Додано: Чет 03 гру, 2020 16:54

kingkongovets написав: вы действительно считаете себя умнее тех, кто имеет возможность покупать квартиры в тетрисах, бф и цп?)

ну смешно, правда) вы действительно считаете себя умнее тех, кто имеет возможность покупать квартиры в тетрисах, бф и цп?)ну смешно, правда)

О, этого изначально не было.Нет, я на себя корону не одевал. Но, если я не ошибаюсь, за те же деньги для жизни в Киеве нельзя купить что-то лучше, чем в Тетрисе, БФ и т.д. Поэтому выбор рационален. Я ж не предлагаю поселиться в Буче, а разницу прогулять?Другой вопрос, что по "стандартам ЕС" это как-то до элитного района не дотягивает по описанным уже ранее причинам.Поэтому и метр "элитной недвиги" стоит как у соцпанеляка на массиве в ПрагеЗЫ Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть.