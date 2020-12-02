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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5784578557865787

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:52

  flyman написав:Я писав про те, щоб отримати "добру освіту" не є умовою купівля квартири на Сєрмілі щоб здати чадо в "харошу школу".
Але що тільки не придумаєють растішки і продавани, щоб толкнути неліквід в "центрі Києва".

Флай, вот вы такое пишете только потому что пока не созрели к решающему штурму. Но ведь Киев в окружение вы берете не для того чтобы его вечно в осаде держать? Однажды вы же предпримете попытку штурма?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:54

kingkongovets
  kingkongovets написав:вы действительно считаете себя умнее тех, кто имеет возможность покупать квартиры в тетрисах, бф и цп?)
ну смешно, правда)

О, этого изначально не было.
Нет, я на себя корону не одевал. Но, если я не ошибаюсь, за те же деньги для жизни в Киеве нельзя купить что-то лучше, чем в Тетрисе, БФ и т.д. Поэтому выбор рационален. Я ж не предлагаю поселиться в Буче, а разницу прогулять?
Другой вопрос, что по "стандартам ЕС" это как-то до элитного района не дотягивает по описанным уже ранее причинам.
Поэтому и метр "элитной недвиги" стоит как у соцпанеляка на массиве в Праге 8)

ЗЫ Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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