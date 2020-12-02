Флай, вот вы такое пишете только потому что пока не созрели к решающему штурму. Но ведь Киев в окружение вы берете не для того чтобы его вечно в осаде держать? Однажды вы же предпримете попытку штурма?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:52
Флай, вот вы такое пишете только потому что пока не созрели к решающему штурму. Но ведь Киев в окружение вы берете не для того чтобы его вечно в осаде держать? Однажды вы же предпримете попытку штурма?
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:54
kingkongovets
О, этого изначально не было.
Нет, я на себя корону не одевал. Но, если я не ошибаюсь, за те же деньги для жизни в Киеве нельзя купить что-то лучше, чем в Тетрисе, БФ и т.д. Поэтому выбор рационален. Я ж не предлагаю поселиться в Буче, а разницу прогулять?
Другой вопрос, что по "стандартам ЕС" это как-то до элитного района не дотягивает по описанным уже ранее причинам.
Поэтому и метр "элитной недвиги" стоит как у соцпанеляка на массиве в Праге
ЗЫ Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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