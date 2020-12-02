Летом сделал 2,5 ремонта. Съезжают арендаторы и вместо того, чтобы пересдавать в коронакризис и несезон, ремонтировал, обновлял мебель.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Летом сделал 2,5 ремонта. Съезжают арендаторы и вместо того, чтобы пересдавать в коронакризис и несезон, ремонтировал, обновлял мебель.
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:20
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Продажа 2к 77м2, в ЖК Захидный, ул. Коцюбинского, 9,Чайка. Срочно! 27 000 $
27 000/77=350,65
Удивительное совпадение
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:28
Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю.
Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование).
Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:48
Я писав про те, щоб отримати "добру освіту" не є умовою купівля квартири на Сєрмілі щоб здати чадо в "харошу школу".
Але що тільки не придумаєють растішки і продавани, щоб толкнути неліквід в "центрі Києва".
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Додано: Чет 03 гру, 2020 16:52
Флай, вот вы такое пишете только потому что пока не созрели к решающему штурму. Но ведь Киев в окружение вы берете не для того чтобы его вечно в осаде держать? Однажды вы же предпримете попытку штурма?
Додано: Чет 03 гру, 2020 16:54
kingkongovets
О, этого изначально не было.
Нет, я на себя корону не одевал. Но, если я не ошибаюсь, за те же деньги для жизни в Киеве нельзя купить что-то лучше, чем в Тетрисе, БФ и т.д. Поэтому выбор рационален. Я ж не предлагаю поселиться в Буче, а разницу прогулять?
Другой вопрос, что по "стандартам ЕС" это как-то до элитного района не дотягивает по описанным уже ранее причинам.
Поэтому и метр "элитной недвиги" стоит как у соцпанеляка на массиве в Праге
ЗЫ Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:01
Что из написанного является правдой для украинских ипотечников? Был уже такой опыт, итоги всем хорошо известны. Этот рынок требует жесточайшей регуляторики, чтобы жадность (2005-2008) не порождала бедность (2009-). Причем как банковской, так антимонопольной и ценовой. В США масштабы проблемы вообще потребовали национализации ипотечных агентств и доброй части страхового рынка. И уж где-где, а там подобные левацкие штучки не в почете...
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:02
а эти ваши "почти" и "чуть" - сколько в %% ?
Додано: Чет 03 гру, 2020 17:08
Я почав умощняти кольцо на оКРЖН.
На штурм нема наснаги, не піднімається на штурм 25 поверхових паралепіпедів, які незабаром стануть гєтто.
Да і вопше, думаю, парадигма міняється так, що працюючи віддалено з Березані або Коростеня можна буде мати з.п. не нижче 3то топа компанії з оборотом в 5 ярдів.
Вот кличуть на релокейт в Швецію, а їм - нє, релокейт на ваші дєнгі понизить моє качєство жизні в два раза. А вони - большє нє могєм, ще стільки крон не напєчатав королєвский банк.
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