RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5782578357845785>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:судя по статистике сдаче в эксплуатацию жилья, строится куда меньше прошлого года, бабло, видимо, идет в реновацию и ремонты.
У вас есть знакомые, занимающиеся ремонтами и мебелью, сидящие без работы?

Летом сделал 2,5 ремонта. Съезжают арендаторы и вместо того, чтобы пересдавать в коронакризис и несезон, ремонтировал, обновлял мебель.
Vlad442
 
Повідомлень: 7463
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:По 350 за метр, хоть Барак с мышами 1880-90х годов, ждите до как говорится, лёгкой диареи.


Продажа 2к 77м2, в ЖК Захидный, ул. Коцюбинского, 9,Чайка. Срочно! 27 000 $
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 4d7588b592
27 000/77=350,65
Удивительное совпадение :-)
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11531
З нами з: 10.06.11
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1129 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:28

  sequence написав:
  foxluck написав:..
В принципе это их проблемы, но на них как на подопытных можно понять как ипотека под низкий % себя ведет.

хрен поймешь - вроде, пипл хавает
https://www.rbc.ru/finances/11/11/2020/ ... 545ebc5835
у них пока нет катастрофической закредитованности, а ипотеку выдают в деревянных, под микропроценты (около 6%) на длительный период, что однозначно выгоднее аренды. Особенно для тех, у кого доход хоть немного привязан к баксу

Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
Vlad442
 
Повідомлень: 7463
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.

По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю.
Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование).
Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28221
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 6795 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:48

Я писав про те, щоб отримати "добру освіту" не є умовою купівля квартири на Сєрмілі щоб здати чадо в "харошу школу".
Але що тільки не придумаєють растішки і продавани, щоб толкнути неліквід в "центрі Києва".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:52

  flyman написав:Я писав про те, щоб отримати "добру освіту" не є умовою купівля квартири на Сєрмілі щоб здати чадо в "харошу школу".
Але що тільки не придумаєють растішки і продавани, щоб толкнути неліквід в "центрі Києва".

Флай, вот вы такое пишете только потому что пока не созрели к решающему штурму. Но ведь Киев в окружение вы берете не для того чтобы его вечно в осаде держать? Однажды вы же предпримете попытку штурма?
airmax78
 
Повідомлень: 36766
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4386 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 16:54

kingkongovets
  kingkongovets написав:вы действительно считаете себя умнее тех, кто имеет возможность покупать квартиры в тетрисах, бф и цп?)
ну смешно, правда)

О, этого изначально не было.
Нет, я на себя корону не одевал. Но, если я не ошибаюсь, за те же деньги для жизни в Киеве нельзя купить что-то лучше, чем в Тетрисе, БФ и т.д. Поэтому выбор рационален. Я ж не предлагаю поселиться в Буче, а разницу прогулять?
Другой вопрос, что по "стандартам ЕС" это как-то до элитного района не дотягивает по описанным уже ранее причинам.
Поэтому и метр "элитной недвиги" стоит как у соцпанеляка на массиве в Праге 8)

ЗЫ Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1865
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 468 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:01

  Faceless написав:По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю.
Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование).
Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.


Что из написанного является правдой для украинских ипотечников? Был уже такой опыт, итоги всем хорошо известны. Этот рынок требует жесточайшей регуляторики, чтобы жадность (2005-2008) не порождала бедность (2009-). Причем как банковской, так антимонопольной и ценовой. В США масштабы проблемы вообще потребовали национализации ипотечных агентств и доброй части страхового рынка. И уж где-где, а там подобные левацкие штучки не в почете...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8591
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 3581 раз.
 
Профіль
10
5
3
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:02

  Faceless написав:..Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование).
Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.

а эти ваши "почти" и "чуть" - сколько в %% ?
Клаус
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 04.10.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:08

  airmax78 написав:
  flyman написав:Я писав про те, щоб отримати "добру освіту" не є умовою купівля квартири на Сєрмілі щоб здати чадо в "харошу школу".
Але що тільки не придумаєють растішки і продавани, щоб толкнути неліквід в "центрі Києва".

Флай, вот вы такое пишете только потому что пока не созрели к решающему штурму. Но ведь Киев в окружение вы берете не для того чтобы его вечно в осаде держать? Однажды вы же предпримете попытку штурма?

Я почав умощняти кольцо на оКРЖН.
На штурм нема наснаги, не піднімається на штурм 25 поверхових паралепіпедів, які незабаром стануть гєтто.

Да і вопше, думаю, парадигма міняється так, що працюючи віддалено з Березані або Коростеня можна буде мати з.п. не нижче 3то топа компанії з оборотом в 5 ярдів.

Вот кличуть на релокейт в Швецію, а їм - нє, релокейт на ваші дєнгі понизить моє качєство жизні в два раза. А вони - большє нє могєм, ще стільки крон не напєчатав королєвский банк.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1638 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5782578357845785>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1956, 1957, 1958
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19578 3280205
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 гру, 2020 10:37
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20254
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231301
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3568)
03.12.2020 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.