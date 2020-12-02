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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5782578357845785

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:36

  Клаус написав:
  Faceless написав:..Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование).
Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.

а эти ваши "почти" и "чуть" - сколько в %% ?

Ипотеку так и не запустили, о каких %% вообще речь? Ели на текущий момент (но ставки далеко не 6% годовых) - это от 20%, то в случае запуска реальной ипотеки может быть и ниже.
Другой вопрос, что для этого самого запуска, как я неоднократно писал ранее, просто найти ресурс стоимостью 6% годовых и ниже недостаточно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:49

  Рыба-сом написав:Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть.


а в чем проблемы?
квартиры продаются, ремонты делаются, люди заселяются, коммерция сдается и там появляются объекты инфраструктуры того уровня, который соответствует платежеспособности тамошних жильцов
что именно и главное зачем вы пытаетесь понять?
не понимаете мотивов людей, покупающих там квартиры? так а зачем они вам?
вас смущает излишняя на ваш взгляд плотность населения и невозможность запарковать на тротуарах все 5 ваших авто?
так это стандартная ситуация для центров всех крупных городов и тем не менее квартиры там стоят дорого и пользуются при этом устойчивым спросом

зы: не буду упоминать лондон, амстер, стокгольм и барселону, но уже даже внутри садового кольца люди привыкают ходить пешком и использовать велики и прочие индивидуальные средства передвижения
это будущее и это нормально
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:57

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:По 350 за метр, хоть Барак с мышами 1880-90х годов, ждите до как говорится, лёгкой диареи.


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По 500 за метр с ремонтом
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Чайка это тоже Киев?
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:населения и невозможность запарковать на тротуарах все 5 ваших авто?
так это стандартная ситуация для центров всех крупных городов и тем не менее квартиры там стоят дорого и пользуются при этом устойчивым спросом

зы: не буду упоминать лондон, амстер, стокгольм и барселону, но уже даже внутри садового кольца люди привыкают ходить пешком и использовать велики и прочие индивидуальные средства передвижения
это будущее и это нормально

Да, вот где-то именно излишняя плотность и отсутствие паркомест в количестве хотя бы один на квартиру состоятельных обитателей.
В Мюнхене почему-то иначе, да и сами элитные районы выглядят не как "Позняки для богатых".
Что до "привыкают ходить пешком и на велосипеде" - опять же, это в первую очередь для "посполитых", а не состоятельных людей (именно как основное средство передвижения, а не развлечение или фитнес-практика).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:11

  Рыба-сом написав:
  kingkongovets написав:населения и невозможность запарковать на тротуарах все 5 ваших авто?
так это стандартная ситуация для центров всех крупных городов и тем не менее квартиры там стоят дорого и пользуются при этом устойчивым спросом

зы: не буду упоминать лондон, амстер, стокгольм и барселону, но уже даже внутри садового кольца люди привыкают ходить пешком и использовать велики и прочие индивидуальные средства передвижения
это будущее и это нормально

Да, вот где-то именно излишняя плотность и отсутствие паркомест в количестве хотя бы один на квартиру состоятельных обитателей.
В Мюнхене почему-то иначе, да и сами элитные районы выглядят не как "Позняки для богатых".
Что до "привыкают ходить пешком и на велосипеде" - опять же, это в первую очередь для "посполитых", а не состоятельных людей (именно как основное средство передвижения, а не развлечение или фитнес-практика).

Шас тобі напишуть, що Алех Брєжнє вернувся, і Лібо, і син кінконговця, бо реалізовацца там сложно нашому небораку.
І квартири на Сєрмілі в тебе нема, нічого то ти ніщеброд празький в жизні так і не поняв.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Шас тобі напишуть, що Алех Брєжнє вернувся, і Лібо, і син кінконговця, бо реалізовацца там сложно нашому небораку.
І квартири на Сєрмілі в тебе нема, нічого то ти ніщеброд празький в жизні так і не поняв.

Те, що ніщєброд і з цим жити - це і так ясно.
Просто якби прямо написали: подивись, скільки у нас "елітка" коштує, а скільки - там, і що ти хочеш за ці гроші, то питань не було б.
Але починаються "візії", що це все як в Амстердамі чи Берліні, ніби ми за залізною завісою в СРСР досі живемо і нічого не бачили.
Вже декілька років тому тут в темі пояснювали "мордори" а-ля Евріка ледь не урбаністичними трендами Відня.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:20

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:Шас тобі напишуть, що Алех Брєжнє вернувся, і Лібо, і син кінконговця, бо реалізовацца там сложно нашому небораку.
І квартири на Сєрмілі в тебе нема, нічого то ти ніщеброд празький в жизні так і не поняв.

Те, що ніщєброд і з цим жити - це і так ясно.
Просто якби прямо написали: подивись, скільки у нас "елітка" коштує, а скільки - там, і що ти хочеш за ці гроші, то питань не було б.
Але починаються "візії", що це все як в Амстердамі чи Берліні, ніби ми за залізною завісою в СРСР досі живемо і нічого не бачили.
Вже декілька років тому тут в темі пояснювали "мордори" а-ля Евріка ледь не урбаністичними трендами Відня.

Сєрміля - це илітний ПОХ.
Але нам, пожившим в Європах роками і бачившим кілька столиць та з пару десятків міст в різних країнах ЄС цього не понять.
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flyman
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