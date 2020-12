Додано: Чет 03 гру, 2020 17:49

Рыба-сом написав: Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть. Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть.



а в чем проблемы?

квартиры продаются, ремонты делаются, люди заселяются, коммерция сдается и там появляются объекты инфраструктуры того уровня, который соответствует платежеспособности тамошних жильцов

что именно и главное зачем вы пытаетесь понять?

не понимаете мотивов людей, покупающих там квартиры? так а зачем они вам?

вас смущает излишняя на ваш взгляд плотность населения и невозможность запарковать на тротуарах все 5 ваших авто?

так это стандартная ситуация для центров всех крупных городов и тем не менее квартиры там стоят дорого и пользуются при этом устойчивым спросом



зы: не буду упоминать лондон, амстер, стокгольм и барселону, но уже даже внутри садового кольца люди привыкают ходить пешком и использовать велики и прочие индивидуальные средства передвижения

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.