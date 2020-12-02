Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:..Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование). Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.
а эти ваши "почти" и "чуть" - сколько в %% ?
Ипотеку так и не запустили, о каких %% вообще речь? Ели на текущий момент (но ставки далеко не 6% годовых) - это от 20%, то в случае запуска реальной ипотеки может быть и ниже. Другой вопрос, что для этого самого запуска, как я неоднократно писал ранее, просто найти ресурс стоимостью 6% годовых и ниже недостаточно.
Рыба-сом написав:Я ни за кого не "переживаю", просто слегка удивляет, что Вы и тот же Хьюм совсем не видите проблемы в обсуждаемом. Закрадывается мысль, что я чего-то не понимаю, и надеюсь в дискуссии это постигнуть.
а в чем проблемы? квартиры продаются, ремонты делаются, люди заселяются, коммерция сдается и там появляются объекты инфраструктуры того уровня, который соответствует платежеспособности тамошних жильцов что именно и главное зачем вы пытаетесь понять? не понимаете мотивов людей, покупающих там квартиры? так а зачем они вам? вас смущает излишняя на ваш взгляд плотность населения и невозможность запарковать на тротуарах все 5 ваших авто? так это стандартная ситуация для центров всех крупных городов и тем не менее квартиры там стоят дорого и пользуются при этом устойчивым спросом
зы: не буду упоминать лондон, амстер, стокгольм и барселону, но уже даже внутри садового кольца люди привыкают ходить пешком и использовать велики и прочие индивидуальные средства передвижения это будущее и это нормально
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:населения и невозможность запарковать на тротуарах все 5 ваших авто? так это стандартная ситуация для центров всех крупных городов и тем не менее квартиры там стоят дорого и пользуются при этом устойчивым спросом
зы: не буду упоминать лондон, амстер, стокгольм и барселону, но уже даже внутри садового кольца люди привыкают ходить пешком и использовать велики и прочие индивидуальные средства передвижения это будущее и это нормально
Да, вот где-то именно излишняя плотность и отсутствие паркомест в количестве хотя бы один на квартиру состоятельных обитателей. В Мюнхене почему-то иначе, да и сами элитные районы выглядят не как "Позняки для богатых". Что до "привыкают ходить пешком и на велосипеде" - опять же, это в первую очередь для "посполитых", а не состоятельных людей (именно как основное средство передвижения, а не развлечение или фитнес-практика).
kingkongovets написав:населения и невозможность запарковать на тротуарах все 5 ваших авто? так это стандартная ситуация для центров всех крупных городов и тем не менее квартиры там стоят дорого и пользуются при этом устойчивым спросом
зы: не буду упоминать лондон, амстер, стокгольм и барселону, но уже даже внутри садового кольца люди привыкают ходить пешком и использовать велики и прочие индивидуальные средства передвижения это будущее и это нормально
Да, вот где-то именно излишняя плотность и отсутствие паркомест в количестве хотя бы один на квартиру состоятельных обитателей. В Мюнхене почему-то иначе, да и сами элитные районы выглядят не как "Позняки для богатых". Что до "привыкают ходить пешком и на велосипеде" - опять же, это в первую очередь для "посполитых", а не состоятельных людей (именно как основное средство передвижения, а не развлечение или фитнес-практика).
Шас тобі напишуть, що Алех Брєжнє вернувся, і Лібо, і син кінконговця, бо реалізовацца там сложно нашому небораку. І квартири на Сєрмілі в тебе нема, нічого то ти ніщеброд празький в жизні так і не поняв.
flyman написав:Шас тобі напишуть, що Алех Брєжнє вернувся, і Лібо, і син кінконговця, бо реалізовацца там сложно нашому небораку. І квартири на Сєрмілі в тебе нема, нічого то ти ніщеброд празький в жизні так і не поняв.
Те, що ніщєброд і з цим жити - це і так ясно. Просто якби прямо написали: подивись, скільки у нас "елітка" коштує, а скільки - там, і що ти хочеш за ці гроші, то питань не було б. Але починаються "візії", що це все як в Амстердамі чи Берліні, ніби ми за залізною завісою в СРСР досі живемо і нічого не бачили. Вже декілька років тому тут в темі пояснювали "мордори" а-ля Евріка ледь не урбаністичними трендами Відня.
flyman написав:Шас тобі напишуть, що Алех Брєжнє вернувся, і Лібо, і син кінконговця, бо реалізовацца там сложно нашому небораку. І квартири на Сєрмілі в тебе нема, нічого то ти ніщеброд празький в жизні так і не поняв.
Те, що ніщєброд і з цим жити - це і так ясно. Просто якби прямо написали: подивись, скільки у нас "елітка" коштує, а скільки - там, і що ти хочеш за ці гроші, то питань не було б. Але починаються "візії", що це все як в Амстердамі чи Берліні, ніби ми за залізною завісою в СРСР досі живемо і нічого не бачили. Вже декілька років тому тут в темі пояснювали "мордори" а-ля Евріка ледь не урбаністичними трендами Відня.
Сєрміля - це илітний ПОХ. Але нам, пожившим в Європах роками і бачившим кілька столиць та з пару десятків міст в різних країнах ЄС цього не понять.