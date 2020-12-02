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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57845785578657875788>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:49

zРадио на минской живется норм? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Панове - я злий! :twisted:
Я дуже злий! :twisted: :twisted:
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!! :shock:

А все тому, що відвідав ВП...

Це лютий пиСець!!!
В пустелі так, навіть, воду не розбирають!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 03 гру, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Те, що ніщєброд і з цим жити - це і так ясно.
Просто якби прямо написали: подивись, скільки у нас "елітка" коштує, а скільки - там, і що ти хочеш за ці гроші, то питань не було б.
Але починаються "візії", що це все як в Амстердамі чи Берліні, ніби ми за залізною завісою в СРСР досі живемо і нічого не бачили.
Вже декілька років тому тут в темі пояснювали "мордори" а-ля Евріка ледь не урбаністичними трендами Відня.


так я вас прямо и спрашиваю - почему вас это так волнует?
вам не понятна разница между киевом и мюнхеном и между менталитетом немца и украинца?
вам надо на пальцах объяснить почему в киеве нет таких районов и элитные дома выглядят иначе?
и почему у них рулит меркель, а у нас зеленский?
кто и зачем вам должен шото объяснять?

Зеленьский роздавав землі і Київ забудовував.
А Вєталь так собі, підсадна утка.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54

  kingkongovets написав:zРадио на минской живется норм? :mrgreen:


Да пока Макс не просветил, как стыдно там жить, все было нормально. А с лета прям грусть и тоска. Но потом осенью риэлторы ветки подбодрили даражаем, и я воспрял духом. Пару лет подожду, пару годовых бонусов пооткладываю, и поменяю киевскую оболонь на парижский булонь
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:57

  Долярчик написав:Панове - я злий! :twisted:
Я дуже злий! :twisted: :twisted:
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!! :shock:

А все тому, що відвідав ВП...

Це лютий пиСець!!!
В пустелі так, навіть, воду не розбирають!!!

А як же стовпчики?
А іпотека.
Зря ти розкрив схему швидкого збагачення, коли орендарі платять за все.
Тре було потім, коли стовпчики перетворилися в іпотеку.
А так перетворилися в гарбуза Попелюшки.
Ти хоть туфлю на балі у ВП "забув"?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:59

  flyman написав:Зеленьский роздавав землі і Київ забудовував.
А Вєталь так собі, підсадна утка.


земли раздавали все, начиная с омели и больше всех - черновецкий
потом их бесконечное раз перепродавали, закладывали и отсуживали, а когда кличко начинал противодействовать застройке природоохранных зон - его же и обвиняли в рейдерстве, как в случае с аркадой
готовься лучше, подтяни матчасть (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:59

  kingkongovets написав:
  flyman написав:нам, пожившим в Європах роками і бачившим кілька столиць та з пару десятків міст в різних країнах ЄС цього не понять.


а как вам, "пожившим в Європах роками і бачившим кілька столиць та з пару десятків міст в різних країнах ЄС", живется в бучанском подвале с диваном со свалки и месячным бюджетом в 100$?
муха, ты хоть представляешь как твой гон со стороны выглядит? :mrgreen:

потерпи, я ще тобі порву шаблон: написали з Кракена розглянути їх вакансію.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:01

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:zРадио на минской живется норм? :mrgreen:


Да пока Макс не просветил, как стыдно там жить, все было нормально. А с лета прям грусть и тоска. Но потом осенью риэлторы ветки подбодрили даражаем, и я воспрял духом. Пару лет подожду, пару годовых бонусов пооткладываю, и поменяю киевскую оболонь на парижский булонь


я не говорил про стыдно - тебе там нравится? спрашиваю как человек, проживший 5 лет в оазисе на героев сталинграда и знающего непонаслышке о тамошних реалиях
так как - нравится? где еще в киеве жил?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:так я вас прямо и спрашиваю - почему вас это так волнует?
вам не понятна разница между киевом и мюнхеном и между менталитетом немца и украинца?
вам надо на пальцах объяснить почему в киеве нет таких районов и элитные дома выглядят иначе?
и почему у них рулит меркель, а у нас зеленский?
кто и зачем вам должен шото объяснять?

Да не то чтобы волнует, просто интересно.
Что Украина - не Германия, это понятно, но непонятно, почему на Киев пытаются натянуть условный Амстердам, на который (как Вы уже сами прямо говорите) столица Украины по объективным причинам непохожа, вместо того, чтобы перенимать положительный опыт у более схожих Стамбула, Баку и, прости Господи, Москвы (а он, этот опыт, таки есть, ибо иначе тот же 15-миллионный Стамбул уже весь пешком ходил бы из-за транспортного коллапса).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ти хоть туфлю на балі у ВП "забув"?

Та набрав там різного "паперу" - тепер треба дома сісти/все обдумати!
Але чесно - кров нагла заливає, що так все розбирають, що "гарячі пиріжки", навіть, взимку ховаються!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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