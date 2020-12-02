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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:49
zРадио на минской живется норм?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Панове - я злий!
Я дуже злий!
Я знав, що така дупа буде, но щоб аж такаааа!!!
А все тому, що відвідав ВП...
Це лютий пиСець!!!
В пустелі так, навіть, воду не розбирають!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 03 гру, 2020 18:55, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54
Зеленьский роздавав землі і Київ забудовував.
А Вєталь так собі, підсадна утка.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:54
Да пока Макс не просветил, как стыдно там жить, все было нормально. А с лета прям грусть и тоска. Но потом осенью риэлторы ветки подбодрили даражаем, и я воспрял духом. Пару лет подожду, пару годовых бонусов пооткладываю, и поменяю киевскую оболонь на парижский булонь
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:57
А як же стовпчики?
А іпотека.
Зря ти розкрив схему швидкого збагачення, коли орендарі платять за все.
Тре було потім, коли стовпчики перетворилися в іпотеку.
А так перетворилися в гарбуза Попелюшки.
Ти хоть туфлю на балі у ВП "забув"?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 18:59
земли раздавали все, начиная с омели и больше всех - черновецкий
потом их бесконечное раз перепродавали, закладывали и отсуживали, а когда кличко начинал противодействовать застройке природоохранных зон - его же и обвиняли в рейдерстве, как в случае с аркадой
готовься лучше, подтяни матчасть (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 18:59
потерпи, я ще тобі порву шаблон: написали з Кракена розглянути їх вакансію.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:01
я не говорил про стыдно - тебе там нравится? спрашиваю как человек, проживший 5 лет в оазисе на героев сталинграда и знающего непонаслышке о тамошних реалиях
так как - нравится? где еще в киеве жил?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да не то чтобы волнует, просто интересно.
Что Украина - не Германия, это понятно, но непонятно, почему на Киев пытаются натянуть условный Амстердам, на который (как Вы уже сами прямо говорите) столица Украины по объективным причинам непохожа, вместо того, чтобы перенимать положительный опыт у более схожих Стамбула, Баку и, прости Господи, Москвы (а он, этот опыт, таки есть, ибо иначе тот же 15-миллионный Стамбул уже весь пешком ходил бы из-за транспортного коллапса).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та набрав там різного "паперу" - тепер треба дома сісти/все обдумати!
Але чесно - кров нагла заливає, що так все розбирають, що "гарячі пиріжки", навіть, взимку ховаються!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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