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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5785578657875788>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?(чув, що потім важко продати)
А передостанній?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:12

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:
  kingkongovets написав:zРадио на минской живется норм? :mrgreen:


Да пока Макс не просветил, как стыдно там жить, все было нормально. А с лета прям грусть и тоска. Но потом осенью риэлторы ветки подбодрили даражаем, и я воспрял духом. Пару лет подожду, пару годовых бонусов пооткладываю, и поменяю киевскую оболонь на парижский булонь


я не говорил про стыдно - тебе там нравится? спрашиваю как человек, проживший 5 лет в оазисе на героев сталинграда и знающего непонаслышке о тамошних реалиях
так как - нравится? где еще в киеве жил?


Нравится. Особенно, сейчас, когда не нужно каждый день на работу в центр. Жил на Желябова, пока учился, затем арендовал на Гарматной ближе к проспекту Победы, арендовал в том числе и на Минской, на Тимошенко. Что ты имеешь в виду под реалиями - недостатки?
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 03 гру, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:13

  flyman написав:Я писав про те, щоб отримати "добру освіту" не є умовою купівля квартири на Сєрмілі щоб здати чадо в "харошу школу".
Але що тільки не придумаєють растішки і продавани, щоб толкнути неліквід в "центрі Києва".

Глянь хоча б де знаходиться ліцей Інтеллект, що незмінно впродовж років тримає першість в рейтингу київських школ. Трібека щось знало)
І щоб там не казали, а зно на 200 і ielts на 8.5 говорять самі за себе.
Доки зволікав з поїзкою на будову і прийняттям остаточного рішення, заброньовану комерцію купили неглядя, причому я цілився на один обєкт з двох, чєл купив обидва.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Чет 03 гру, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:13

Рыба-сом
вы еще раз перечитайте мой пост о том шо киев населен не немцами и не турками и шо у нас рулит зеленский, а не меркель или эрдоган и может наконец найдете ответы на свои вопросы
про историю застройки киева по сравнению с мюнхеном и стамбулом тоже забывать не стоит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?

Будете брати двоповерховий пентхауз на 400 метрів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:18

zРадио
как я и думал :mrgreen:
человек и близко не живший в центре и считающий шо на минской жить норм критикует сермилю :mrgreen:
мухе вон тоже в его погребе норм, но тоже жить в центре неодобряэ :mrgreen:
ну как над вами не ржать? :mrgreen:
"давайте спорить о вкусе ананасов с теми кто их ел, до хрипоты, до драки"(с) :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:22

  kingkongovets написав:zРадио
как я и думал :mrgreen:
человек и близко не живший в центре и считающий шо на минской жить норм критикует сермилю :mrgreen:
мухе вон тоже в его погребе норм, но тоже жить в центре неодобряэ :mrgreen:
ну как над вами не ржать? :mrgreen:
"давайте спорить о вкусе ананасов с теми кто их ел, до хрипоты, до драки"(с) :mrgreen:


Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:про историю застройки киева по сравнению с мюнхеном и стамбулом тоже забывать не стоит

Стамбул с 2000 года по населению практически в два раза вырос, с 1970 - в 7 раз. Киеву такое не снилось.
Город разделён Босфором, что круче Днепра, находится в сейсмоопасной зоне, поэтому, кроме небоскребов в Бейоглу, ещё 8 лет назад был застроен массово пятиэтажками (сейчас, правда, говорят, что по новым технологиям строят массово и выше); город растянут с запада на восток на 70 км.
Визуально "орднунг" ближе к нам чем немцам.
Так что урбанистические решения там явно мощные используются. Может, что-то и Киеву пригодилось бы.
Но это так, к слову.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 03 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:25

kingkongovets перший раз промовчав, але так тролити - це вже кощунство :)
ффффатіт знущатись, Конг, бо ржу, аж люди зглядаються :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:40

  Долярчик написав:А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?(чув, що потім важко продати)
А передостанній?
залежить від стану даху.
якщо є чердак то ще норм, якщо прямо дах, то жах (влітку спека взимку холод).
якщо хрущ - то в якому стані ліфт...
Однак до москальської окупації тут був персонаж який купляв хрущі останні поверхи під аренду, через низьку ціну входу.
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