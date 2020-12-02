А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?(чув, що потім важко продати)
А передостанній?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?(чув, що потім важко продати)
А передостанній?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:12
Нравится. Особенно, сейчас, когда не нужно каждый день на работу в центр. Жил на Желябова, пока учился, затем арендовал на Гарматной ближе к проспекту Победы, арендовал в том числе и на Минской, на Тимошенко. Что ты имеешь в виду под реалиями - недостатки?
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 03 гру, 2020 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:13
Глянь хоча б де знаходиться ліцей Інтеллект, що незмінно впродовж років тримає першість в рейтингу київських школ. Трібека щось знало)
І щоб там не казали, а зно на 200 і ielts на 8.5 говорять самі за себе.
Доки зволікав з поїзкою на будову і прийняттям остаточного рішення, заброньовану комерцію купили неглядя, причому я цілився на один обєкт з двох, чєл купив обидва.
Востаннє редагувалось gonchik74 в Чет 03 гру, 2020 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:13
Рыба-сом
вы еще раз перечитайте мой пост о том шо киев населен не немцами и не турками и шо у нас рулит зеленский, а не меркель или эрдоган и может наконец найдете ответы на свои вопросы
про историю застройки киева по сравнению с мюнхеном и стамбулом тоже забывать не стоит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:18
zРадио
как я и думал
человек и близко не живший в центре и считающий шо на минской жить норм критикует сермилю
мухе вон тоже в его погребе норм, но тоже жить в центре неодобряэ
ну как над вами не ржать?
"давайте спорить о вкусе ананасов с теми кто их ел, до хрипоты, до драки"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:22
Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стамбул с 2000 года по населению практически в два раза вырос, с 1970 - в 7 раз. Киеву такое не снилось.
Город разделён Босфором, что круче Днепра, находится в сейсмоопасной зоне, поэтому, кроме небоскребов в Бейоглу, ещё 8 лет назад был застроен массово пятиэтажками (сейчас, правда, говорят, что по новым технологиям строят массово и выше); город растянут с запада на восток на 70 км.
Визуально "орднунг" ближе к нам чем немцам.
Так что урбанистические решения там явно мощные используются. Может, что-то и Киеву пригодилось бы.
Но это так, к слову.
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Чет 03 гру, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:25
kingkongovets перший раз промовчав, але так тролити - це вже кощунство
ффффатіт знущатись, Конг, бо ржу, аж люди зглядаються
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:40
залежить від стану даху.
якщо є чердак то ще норм, якщо прямо дах, то жах (влітку спека взимку холод).
якщо хрущ - то в якому стані ліфт...
Однак до москальської окупації тут був персонаж який купляв хрущі останні поверхи під аренду, через низьку ціну входу.
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