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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:43
Долярчик написав:
А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?(чув, що потім важко продати)
А передостанній?
Зато м'ячиком по голові ніхто не стукає.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:48
Faceless написав: Vlad442 написав:
Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека? В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к,
соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).
Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.
Хтось хоче посперечатись з цього приводу?
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change_pm
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:51
change_pm написав: Faceless написав: Vlad442 написав:
Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека? В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к,
соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).
Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.
Хтось хоче посперечатись з цього приводу?
Цей процес неможливо запустити за день, не можна просто оголосити "з понеділка в кожному банку можна буде взяти дешеву іпотеку". То ж нема про що сперечатися.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53
change_pm написав: Faceless написав: Vlad442 написав:
Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека? В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к,
соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).
Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.
Хтось хоче посперечатись з цього приводу?
В Україні іпотеку тільки пообіцяли ПА10%, а ціни виросли на другий місяць на 30%, Долярчик підтвердить репортажем з ВП
Але через півроку ... вернуться назад, але це не точно, залежить від курсу $
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