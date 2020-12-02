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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5785578657875788

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:43

  Долярчик написав:А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?(чув, що потім важко продати)
А передостанній?

Зато м'ячиком по голові ніхто не стукає.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:48

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.

По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).

Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.

Хтось хоче посперечатись з цього приводу? 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:51

  change_pm написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.

По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).

Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.

Хтось хоче посперечатись з цього приводу? 8)

Цей процес неможливо запустити за день, не можна просто оголосити "з понеділка в кожному банку можна буде взяти дешеву іпотеку". То ж нема про що сперечатися.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53

  change_pm написав:
  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.

По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).

Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.

Хтось хоче посперечатись з цього приводу? 8)

В Україні іпотеку тільки пообіцяли ПА10%, а ціни виросли на другий місяць на 30%, Долярчик підтвердить репортажем з ВП


Але через півроку ... вернуться назад, але це не точно, залежить від курсу $
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flyman
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  #<1 ... 5785578657875788
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