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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 19:43
Долярчик написав:
А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?(чув, що потім важко продати)
А передостанній?
Зато м'ячиком по голові ніхто не стукає.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:48
Faceless написав: Vlad442 написав:
Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека? В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к,
соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).
Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.
Хтось хоче посперечатись з цього приводу?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:51
change_pm написав: Faceless написав: Vlad442 написав:
Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека? В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к,
соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).
Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.
Хтось хоче посперечатись з цього приводу?
Цей процес неможливо запустити за день, не можна просто оголосити "з понеділка в кожному банку можна буде взяти дешеву іпотеку". То ж нема про що сперечатися.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 19:53
change_pm написав: Faceless написав: Vlad442 написав:
Пример. Квартира стоит 90 тыс уе, сдается за 500 в месяц. 6,7%
Тут выдают ипиотеку под 6%, что однозначно выгодней, только она надувает цену до 200 тыс и платить процентов приходится 1 тыс в месяц вместо 500 аренды. Выгодней?
Несчастный арендодатель вынужден уменьшить свой процент до 4,5%, но от 200 тыс. Получает 750 и рост своего капитала в виде стоимости квартиры. Кому выгодна ипотека под 6%? Никак не конечному потребителю.
По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека? В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к,
соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%).
Поржав ))) В Україні, як тільки з"явиться робоча іпотека, ціни в перший день виростуть на 15-20%.
Хтось хоче посперечатись з цього приводу?
В Україні іпотеку тільки пообіцяли ПА10%, а ціни виросли на другий місяць на 30%, Долярчик підтвердить репортажем з ВП
Але через півроку ... вернуться назад, але це не точно, залежить від курсу $
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:14
xio13 написав: foxluck написав: airmax78 написав:
Я предпочел бы чтобы недвигу в Украине мог покупать широкий круг людей, а не 10-15% населения (остальные - только через спадщину и/или с напряжением всех родственников и жизненных сил). А без ипотеки это абсолютно нереально.
За поребриком сделали ипотеку для поддержки строительной отрасли около 6% годовых на первичку и вначале она была до ноября 2020. Многие ломанулись успеть купить и цены взлетели до совершенно дурных уровней. Недавно продлили до лета 2021. Люди поняли что есть еще время в запасе и наверное не так активно теперь покупать будут.
Но цены уже на столько поднялись, что недвижимость менее доступная чем раньше когда ипотека была под бОльший процент.
Паребриковчане считают цену недвиги не в деньгах, а рублевой бумаге. Которая знатно к деньгам упала
Получается фактически дотация государства застройщиков через механизм дешёвой ипотеки
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:14
Faceless написав: Долярчик написав:
А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?
Будете брати двоповерховий пентхауз на 400 метрів?
Я ж не депутат
І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:14
zРадио написав:
Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь
для аналитика у тебя слишком примитивное и шаблонное мышление)
ты слишком переоцениваешь роль офисной писдоты, тебе же это уже кто только не говорил
да и ответил я тебе на твои вопросы неоднократно, но ты "не принял мой ответ"
ну не принял - и не принял, мне пох
а шо касается твоих бредней о сносе невостребованных зданий и невозможности увеличения количества жильцов - ты походу вообще дупля не отстреливаешь ни шо мы тут привыкли называть серебряной милей, ни сколько тут строится и будет еще построено жилья
уже лень тебе повторять насколько ты далек от реалий, правда надоело
слабый из тебя аналитик, вообще никакой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:17
Diman написав: Долярчик написав:
А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?(чув, що потім важко продати)
А передостанній?
залежить від стану даху.
якщо є чердак то ще норм, якщо прямо дах, то жах (влітку спека взимку холод).
якщо хрущ - то в якому стані ліфт...
Однак до москальської окупації тут був персонаж який купляв хрущі останні поверхи під аренду, через низьку ціну входу.
Новобуд!
За горище(чердак) - забув запитати, але там котельня на даху!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:20
Grand Touring написав: sequence написав:
Вести с полей. Назло врагам, выручка Эпицентра осень2020 к осени 2019 выросла примерно на 30%, в чем виновата почему-то не только инфляция, но и физический товарооборот.
У меня картина схожая, но цифры поменьше все-таки - не хватает сырья, физически комбинаты работают на пределе.
Озадаченные коллеги с Австрии заказали маркетинговое исследование, на предмет, сxера у всех всё плохо, но ремонты и мебель делаются, как в последний день Помпеи.
Они назвали это "эффектом Кокона" (я бы сказал, окукливания), когда народ улучшает условия проживания в ожидании жестких карантинов.
другое очень дорогое маркетинговое исследование называет это "эффект Серебряной Мили", благодаря ему Эпицентр стал "аптекой" в первый локдаун и благодаря которому талантливым предпринимателям разного калибра некуда вкладывать деньги, кроме как недвиги, соответственно идет отголосок и на ремонты
Точно, успех строй материалов коррелирует с недавними стахановскими объемами застройщиков и выносов депозитов с банков. Или сданным в 2017 году 3млн м2 не нужен ремонт?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 20:25
zРадио
так а чё там с ЛУНа отрапортовали то?
или как обычно треп и слифф "эксперта"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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