Додано: Чет 03 гру, 2020 20:40

airmax78 написав: Получается стимулирование развития одной из самых экономически и социально важных отраслей экономики. И одновременно удовлетворение жизненно важной базовой потребности населения.



никонов в подкасте бахматова упоминает еще один положительный аспект ипотеки - семья, взявшая ее уже не помышляет о поравалить, а ее добытчик или добытчики имеют твердую мотивацию работать больше и лучше, это нормальный такой якорь и стимул

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.