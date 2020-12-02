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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5787578857895790>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:30

  Долярчик написав:
  flyman написав:Ти хоть туфлю на балі у ВП "забув"?

Та набрав там різного "паперу" - тепер треба дома сісти/все обдумати!
Але чесно - кров нагла заливає, що так все розбирають, що "гарячі пиріжки", навіть, взимку ховаються!!!

зРадист грит нужно подождать 18-36 месяцев и все будет Ок, в смысле реально подешевеет :mrgreen:

а пока "столбики" ваше все...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:31

  Прохожий написав:zРадио
так а чё там с ЛУНа отрапортовали то?

или как обычно треп и слифф "эксперта"?

Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети (с) :)
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:32

  Loft написав:
xio13 написав:
  foxluck написав:За поребриком сделали ипотеку для поддержки строительной отрасли около 6% годовых на первичку и вначале она была до ноября 2020. Многие ломанулись успеть купить и цены взлетели до совершенно дурных уровней. Недавно продлили до лета 2021. Люди поняли что есть еще время в запасе и наверное не так активно теперь покупать будут.
Но цены уже на столько поднялись, что недвижимость менее доступная чем раньше когда ипотека была под бОльший процент.

Паребриковчане считают цену недвиги не в деньгах, а рублевой бумаге. Которая знатно к деньгам упала
Получается фактически дотация государства застройщиков через механизм дешёвой ипотеки

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Получается стимулирование развития одной из самых экономически и социально важных отраслей экономики. И одновременно удовлетворение жизненно важной базовой потребности населения.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:39

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь


для аналитика у тебя слишком примитивное и шаблонное мышление)
ты слишком переоцениваешь роль офисной писдоты, тебе же это уже кто только не говорил
да и ответил я тебе на твои вопросы неоднократно, но ты "не принял мой ответ"
ну не принял - и не принял, мне пох
а шо касается твоих бредней о сносе невостребованных зданий и невозможности увеличения количества жильцов - ты походу вообще дупля не отстреливаешь ни шо мы тут привыкли называть серебряной милей, ни сколько тут строится и будет еще построено жилья
уже лень тебе повторять насколько ты далек от реалий, правда надоело
слабый из тебя аналитик, вообще никакой


Горе-практик, да ты хотя бы Генплан открой!

Розміщення житлового будівництва
Аналіз територіальних ресурсів в м. Києві підтверджує можливість розміщення та будівництва житла на сельбищних територіях міста на етап 20 років обсягом 28,6 млн. кв. м.
Основні території для житлового будівництва:
- вільні від забудови території та ділянки в районах житлового масиву Осокорки-Північні, Осокорки-Центральні, в районі житлового масиву Теремки-3, та інших окремих ділянках;
- на територіях сільськогосподарських підприємств в районах житлового масиву обмеженого просп. Правди, вул. І.Виговського та інших;
- території існуючого застарілого житлового фонду для комплексної реконструкції в районах вул. І.Виговського, вул. Щербакова, кварталу в межах Лісового проспекту, вул. Мілютенка, вул. Шолом-Алейхема, кварталу в межах вул. Воскресенської, бульв. Перова, просп. Алішера Навої та інших;
- території промислового та комунально-складського призначення, які змінюють
функціональне призначення;
- ділянки спеціального призначення, які змінюють функціональне призначення, в районах вул. М.Максимовича, біля селища Коцюбинське та інші;
- реконструкції садибної забудови під багатоквартирну забудову;
- території існуючої садибної забудови в районах Чапаєвки, Жулян, Биківні, біля с. Троєщина, по вул. Богатирській, вул. Лисогірській


Где тут твоя Сермиля, гений?

Кичится опытом сдачи нескольких небольших помещений, но рассуждать рвется о большом и грандиозном! Получаются, ожидаемо, Нью-Васюки...

PS: очередная лужа самозваного эксперта. Ананасы только ел, но думает, что знает, как их выращивают. А взять почитать, что умные люди просчитали, гордыня не позволяет. Видимо, Генплан - это тоже удел теоретиков, практики - сразу с шашкой в бой :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:40

  airmax78 написав:Получается стимулирование развития одной из самых экономически и социально важных отраслей экономики. И одновременно удовлетворение жизненно важной базовой потребности населения.


никонов в подкасте бахматова упоминает еще один положительный аспект ипотеки - семья, взявшая ее уже не помышляет о поравалить, а ее добытчик или добытчики имеют твердую мотивацию работать больше и лучше, это нормальный такой якорь и стимул
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:41

zРадио "где тут твоя сермиля"(с) бггг :mrgreen:
так все мальчик, иди отсюда, не видишь - играем
надоел своей тупостью
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?

Будете брати двоповерховий пентхауз на 400 метрів?

Я ж не депутат :)

І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)
Відподь може бути тільки для конкретного будинку, та й там багато суб'єктивного. Немає універсальної відповіді. Хоча, якщо невидова, то тільки ціна буде аргументом за, як на мене
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:32

  Прохожий написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:Ти хоть туфлю на балі у ВП "забув"?

Та набрав там різного "паперу" - тепер треба дома сісти/все обдумати!
Але чесно - кров нагла заливає, що так все розбирають, що "гарячі пиріжки", навіть, взимку ховаються!!!

зРадист грит нужно подождать 18-36 месяцев и все будет Ок, в смысле реально подешевеет :mrgreen:

а пока "столбики" ваше все...

Так після весняного карантину і я думав, що ціни вже влітку почнуть по-тихенько повзти вниз!
Але, вже восени побачив, що щось все навпаки! :shock:
І вже, як на ЛУН почали ціни повзти вверх, то мене вже це почало напрягати... А от як зайшов тепер в ВП, то там РЕАЛЬНІ ціни - ЩЕ КРУТІШШІ!!! :shock:

А "стовпчики"("жирні"), то я вже деякі, по закінченні, забрав і кинув на "вільні кошти/швидкий доступ".
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:33

  Faceless написав:По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?
В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю.
Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование).
Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.


Ну давайте прикинем: первые ипотечники будут типа в выигрыше (хотя ИМХО сложно таковым назвать двойную, в среднем, переплату за квартиру, из-за процентов, страховок и комиссий),
но насколько хорошо будет тем, кто не успеет в первую волну? Что легче и выгоднее покупателю-собрать условных 90 или выплатить 400 (цена поднялась до 200+проценты, комиссии и страховки по ипотеке)? Было бы не так обидно, если бы паралельно рыночная цена квартиры выросла бы до тех же 400. Но мы то знаем, что может быть и наоборот: прайс за это время может упасть с 200 до 100, доказано в 2008. Да, это все про доллары а не про гривны, но так у нас привыкли люди считать и сбережения и крупные покупки.
п.с. Ещё непонятно, почему вы вводите в уравнение обязательную необходимость аренды и сопутствующих трат для потенциального покупателя. Масса людей живёт с родителями, пока копит на своё или получает шлачёк в спадщину и продав его, добавляет денег и переезжает в дом поновее .За поребриком, количество альтернативных сделок по недвижимости (съезд, разъезд, обмен с доплатой и т.п.) доходит по статистике агенств до 70%.
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Долярчик Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?
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