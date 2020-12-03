Faceless написав:

По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю.Далее идет постепенный рост цены актива, пока не выходит на новый баланс - доходность у арендодателей падает, а платежи по новым кредитам становятся все выше, в какой-то момент они уравняются в абсолютных величинах, и сбалансируются на уровне, при котором платеж за ипотеку чуть выше (ведь, в конечном итоге вы получаете актив, в случае же аренды только платите за пользование).Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.