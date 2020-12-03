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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:35
Faceless написав:
Відподь може бути тільки для конкретного будинку, та й там багато суб'єктивного. Немає універсальної відповіді. Хоча, якщо невидова, то тільки ціна буде аргументом за, як на мене
Так ото-то, що ціна далеко не втікає, але потім, як захочу продати - то, мабуть, буде гемор ще той!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:41
Grand Touring написав:Долярчик
Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?
1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:48
Долярчик написав: Grand Touring написав:Долярчик
Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?
1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!
Пізніше, це коли?
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2
Додано: Чет 03 гру, 2020 21:50
Долярчик написав:
І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)
Предпоследний можно
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:52
Долярчик почему в Киев не едешь на 4.12 ?
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:54
Долярчик написав:
1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!
так если под сдачу - взял с ремонтом и сразу сдал, комуналку все равно будет арендатор платить
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:54
Grand Touring написав:Долярчик
почему в Киев не едешь на 4.12 ?
Цього разу не маю можливості!
Але дуже хотів їхати - ще більше, ніж минулий раз!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 03 гру, 2020 21:55
kingkongovets написав: zРадио написав:
Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь
для аналитика у тебя слишком примитивное и шаблонное мышление)
ты слишком переоцениваешь роль офисной писдоты, тебе же это уже кто только не говорил
да и ответил я тебе на твои вопросы неоднократно, но ты "не принял мой ответ"
ну не принял - и не принял, мне пох
а шо касается твоих бредней о сносе невостребованных зданий и невозможности увеличения количества жильцов - ты походу вообще дупля не отстреливаешь ни шо мы тут привыкли называть серебряной милей, ни сколько тут строится и будет еще построено жилья
уже лень тебе повторять насколько ты далек от реалий, правда надоело
слабый из тебя аналитик, вообще никакой
Это пздц. Два человека выше говорят, что сермиля строится в стиле элитного поха, а человек не может понять откуда же появится платежеспособный трафик для коммерции.
Но главное, что из офисов все выехали на удаленку.))
Выше гонщик написал про спрос на коммерцию в другом масштабном жк.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:00
Grand Touring написав: Долярчик написав:
1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!
так если под сдачу - взял с ремонтом и сразу сдал, комуналку все равно будет арендатор платить
То, якщо з іпотекою під реальних 10% річних і хоч на 5р!
А покищо, такого нема
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:02
Долярчик написав:
То, якщо з іпотекою під реальних 10% річних і хоч на 5р!
А покищо, такого нема
а в этот раз для чего цены смотрел - просто так?
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