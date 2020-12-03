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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 578857895790579157925793>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Відподь може бути тільки для конкретного будинку, та й там багато суб'єктивного. Немає універсальної відповіді. Хоча, якщо невидова, то тільки ціна буде аргументом за, як на мене

Так ото-то, що ціна далеко не втікає, але потім, як захочу продати - то, мабуть, буде гемор ще той!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:41

  Grand Touring написав:Долярчик Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?

1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:48

  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:Долярчик Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?

1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!

Пізніше, це коли?
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flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)

Предпоследний можно
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:52

Долярчик почему в Киев не едешь на 4.12 ?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:54

  Долярчик написав:1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!

так если под сдачу - взял с ремонтом и сразу сдал, комуналку все равно будет арендатор платить
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:54

  Grand Touring написав:Долярчик почему в Киев не едешь на 4.12 ?

Цього разу не маю можливості!
Але дуже хотів їхати - ще більше, ніж минулий раз!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:55

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь


для аналитика у тебя слишком примитивное и шаблонное мышление)
ты слишком переоцениваешь роль офисной писдоты, тебе же это уже кто только не говорил
да и ответил я тебе на твои вопросы неоднократно, но ты "не принял мой ответ"
ну не принял - и не принял, мне пох
а шо касается твоих бредней о сносе невостребованных зданий и невозможности увеличения количества жильцов - ты походу вообще дупля не отстреливаешь ни шо мы тут привыкли называть серебряной милей, ни сколько тут строится и будет еще построено жилья
уже лень тебе повторять насколько ты далек от реалий, правда надоело
слабый из тебя аналитик, вообще никакой

Это пздц. Два человека выше говорят, что сермиля строится в стиле элитного поха, а человек не может понять откуда же появится платежеспособный трафик для коммерции.

Но главное, что из офисов все выехали на удаленку.))

Выше гонщик написал про спрос на коммерцию в другом масштабном жк.
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:00

  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!

так если под сдачу - взял с ремонтом и сразу сдал, комуналку все равно будет арендатор платить

То, якщо з іпотекою під реальних 10% річних і хоч на 5р! :wink:
А покищо, такого нема :lol:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:02

  Долярчик написав:То, якщо з іпотекою під реальних 10% річних і хоч на 5р! :wink:
А покищо, такого нема :lol:
а в этот раз для чего цены смотрел - просто так?
Grand Touring
 
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