kingkongovets написав:

zРадио написав: Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь

для аналитика у тебя слишком примитивное и шаблонное мышление)ты слишком переоцениваешь роль офисной писдоты, тебе же это уже кто только не говорилда и ответил я тебе на твои вопросы неоднократно, но ты "не принял мой ответ"ну не принял - и не принял, мне поха шо касается твоих бредней о сносе невостребованных зданий и невозможности увеличения количества жильцов - ты походу вообще дупля не отстреливаешь ни шо мы тут привыкли называть серебряной милей, ни сколько тут строится и будет еще построено жильяуже лень тебе повторять насколько ты далек от реалий, правда надоелослабый из тебя аналитик, вообще никакой