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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:06
Долярчик написав: Grand Touring написав:Долярчик
Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?
1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!
А если свежую вторичку не старше 3-4 лет? или там еще дороже?
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foxluck
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:08
foxluck написав: Долярчик написав: Grand Touring написав:Долярчик
Долярчик, почему такая навязчивая идея взять только первичку?
1. Всі комунікації - нові!
2. Опалення - або Індивідуальне, або котельня на даху, а в квартирі - лічильник і можна регулювати подачу тепла!
3. Пізніше, набагато легше продати, ніж вторинку!
А если свежую вторичку не старше 3-4 лет? или там еще дороже?
Дорого! (ще й кожен хоче на своєму ремонті наварити)
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:09
Долярчик написав: foxluck написав: Долярчик написав:
І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)
Предпоследний можно
А аргумент?
У жены панелька 85 года - сдаем в аренду, 8 этаж из 9 - проблем нет.
В новом доме тем более предпоследний этаж проблем не должен создавать.
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foxluck
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:11
Долярчик написав: Faceless написав: Долярчик написав:
А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?
Будете брати двоповерховий пентхауз на 400 метрів?
Я ж не депутат
І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)
Лично я люблю предпоследний. И над головой жилой этаж, а значит нет гемора с крышей и вид самый классный
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:13
airmax78 написав: Loft написав:
xio13 написав:[quote="5112814:foxluck"]
За поребриком сделали ипотеку для поддержки строительной отрасли около 6% годовых на первичку и вначале она была до ноября 2020. Многие ломанулись успеть купить и цены взлетели до совершенно дурных уровней. Недавно продлили до лета 2021. Люди поняли что есть еще время в запасе и наверное не так активно теперь покупать будут.
Но цены уже на столько поднялись, что недвижимость менее доступная чем раньше когда ипотека была под бОльший процент.
Паребриковчане считают цену недвиги не в деньгах, а рублевой бумаге. Которая знатно к деньгам упала
Получается фактически дотация государства застройщиков через механизм дешёвой ипотеки
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Получается стимулирование развития одной из самых экономически и социально важных отраслей экономики. И одновременно удовлетворение жизненно важной базовой потребности населения.[/quote]Да, именно, и это не лишено смысла. Правда при наличии денег в казне
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Долярчик
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:17
Долярчик написав: Grand Touring написав: Долярчик написав:
То, якщо з іпотекою під реальних 10% річних і хоч на 5р!
А покищо, такого нема
а в этот раз для чего цены смотрел - просто так?
Не тягніть мене за язика! - через 2 тижні дізнаєтесь!
Може
я лично люблю дома царской постройки, с большими дверями, чтобы можно туда на коне вьезжать, у вас во Львове таких много
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Додано: Чет 03 гру, 2020 22:21
hume написав: kingkongovets написав: zРадио написав:
Твоя театральщина тут не уместна - я вступил с тобой в спор, когда на фоне оттока офисного трафика ты начал фантазировать о взлете цены аренды коммерции. Что его заместит что начала, чтобы покрыть минус, а затем чтобы дать еще и серьезный плюс, ты ответит не смог. А против жителей центра я ничего не имею. Просто ты должен признать, что если все маловостребованные здания и инфстраструктуру там не пустить под снос, существенного увеличения количества жильцов ты не получишь
для аналитика у тебя слишком примитивное и шаблонное мышление)
ты слишком переоцениваешь роль офисной писдоты, тебе же это уже кто только не говорил
да и ответил я тебе на твои вопросы неоднократно, но ты "не принял мой ответ"
ну не принял - и не принял, мне пох
а шо касается твоих бредней о сносе невостребованных зданий и невозможности увеличения количества жильцов - ты походу вообще дупля не отстреливаешь ни шо мы тут привыкли называть серебряной милей, ни сколько тут строится и будет еще построено жилья
уже лень тебе повторять насколько ты далек от реалий, правда надоело
слабый из тебя аналитик, вообще никакой
Это пздц. Два человека выше говорят, что сермиля строится в стиле элитного поха, а человек не может понять откуда же появится платежеспособный трафик для коммерции.
Но главное, что из офисов все выехали на удаленку.))
Выше гонщик написал про спрос на коммерцию в другом масштабном жк.
Та хоть с двадцати учеток своего АН пишите глупости - любой, кто имеет базовые навыки фактчекинга, легко убедится, что никакого масштабного жилого строительства в центре нет даже в планах.
Единственный резерв, если не сносить - это смена формата офисных помещений на жилой. Но без капитальной переработки премиумом там даже пахнуть не будет
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