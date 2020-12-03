Додано: Чет 03 гру, 2020 22:34

Faceless написав: По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?

В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю. По-вашему, цена скачком рванет от 90 к 200, как только появляется ипотека?В начале, первые месяцы после появления ипотеки, продажи будут за те же 90-100к, соответственно и платеж по кредиту порядка 715 долл (кредит ~100к на 20 лет и ставка 6%). При фиксированной ставке этот платеж таким и останется, вне зависимости от роста стоимости жилья, соотвественно дальнейший рост стоимости актива тоже выгоден потребителю.

Faceless написав: Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат. Конечный потребитель, с одной стороны, в итоге заплатит больше за аренду того же объекта, с другой - может взять его в ипотеку почти не имея сбережений, получит в полноправную собственность актив через Х лет, при этом все Х лет ею пользуюясь, в отличие от аренды, в которой за Х лет пользования он не получит ничего в итоге, а ему еще надо как-то наскирдовать 90к на покупку актива за это время, чтобы получить тот же конечный результат.

Если ипотека станет доступной сразу и всем, то цена 200 тыс появится на следующий день. Вспомните 00-ые. Сначала ставка была космос и выдавали не всем, потом систему накачали долларами, ставка начала падать и стали выдавать даже безработным. Если быть уверенным в тренде, то нужно сейчас брать под 15%, потом перекредитовываться под 10, потом под 6. Со всеми платежами за переоформления это будет уже не так выгодно. А если не угадал тренд? Нет дешевой ипотеки и взрывного роста цен? Выгодноей платить 15% или арендовать? Однозначно арендовать.Что аренда, что ипотека это суть одно и то же. Вы берете актив не платя за него. Просто платите за пользование. Представьте аренду как кредит в виде квартиры, который дает арендодатель. Не нужно погашать тело, вы платите одни проценты. Захотели погасить, взяли комнату в общаге, сдали, компенсировали себе часть аренды. И так до тех пор, пока сумма ваших комнат не станет равна стоимости квартиры и аренда станет нулевая. Тогда вы сможете их продать и купить квартиру в которой живете.Вся разница, что в случае кредита вы берете в аренду деньги, при обычной аренде метры.