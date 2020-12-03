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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5790579157925793

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 29
1. Зросли більш, як на 30%
34%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05

  flyman написав:
  Долярчик написав:І ще питання(якраз роздивляюсь ті "папери", що понабирав у ВП) - що краще: Видова "звичайна", чи НЕвидова, але з кращим плануванням?

Видова звичайна, але в тебе вид в інший будинок, тому з кращим плануванням.
Але рішати тобі, через два тижні, якщо залишаться гарячі пиріжки.

Що ти наплентав! :mrgreen:
Є просто в іншій черзі ВИДОВА!
І там є ще НЕ видова, але з кращим(просторішим плануванням)

От і ламаю голову :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:09

  zРадио написав:я даже в "Киеве Фейслесса-Реуса" не живу


да ну? странно как для 3го лица в фирме с пятимиллиардным оборотом :mrgreen:
не надоело еще дурачком выглядеть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:16

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:я даже в "Киеве Фейслесса-Реуса" не живу


да ну? странно как для 3го лица в фирме с пятимиллиардным оборотом :mrgreen:
не надоело еще дурачком выглядеть?


Та мы ж не такие намаханные как лорды и застройщики. Мы даже 70% инвестиционных проектов остановили и продолжаем держать на холде. Более того, представляешь - торговали и продолжаем торговать арендодателей по цене. Плюс от 30% площадей хэдофиса отказались...

Про потребителей вообще лучше говорить не буду - сплошные нищеброды. А на сермилю если придется 1% всех продаж, то хорошо :oops:

PS: да, и менеджмент ездит на служебных Камри - можешь осознать мою боль? Только генеральному на А8 раскошелились. Это тебе не бетоно-барыги, где у каждого по ку8
zРадио
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  #<1 ... 5790579157925793
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