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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05
flyman написав: Долярчик написав:
І ще питання(якраз роздивляюсь ті "папери", що понабирав у ВП) - що краще: Видова "звичайна", чи НЕвидова, але з кращим плануванням?
Видова звичайна, але в тебе вид в інший будинок, тому з кращим плануванням.
Але рішати тобі, через два тижні, якщо залишаться гарячі пиріжки.
Що ти наплентав!
Є просто в іншій черзі ВИДОВА!
І там є ще НЕ видова, але з кращим(просторішим плануванням)
От і ламаю голову
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 03 гру, 2020 23:09
zРадио написав:
я даже в "Киеве Фейслесса-Реуса" не живу
да ну? странно как для 3го лица в фирме с пятимиллиардным оборотом
не надоело еще дурачком выглядеть?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 03 гру, 2020 23:16
kingkongovets написав: zРадио написав:
я даже в "Киеве Фейслесса-Реуса" не живу
да ну? странно как для 3го лица в фирме с пятимиллиардным оборотом
не надоело еще дурачком выглядеть?
Та мы ж не такие намаханные как лорды и застройщики. Мы даже 70% инвестиционных проектов остановили и продолжаем держать на холде. Более того, представляешь - торговали и продолжаем торговать арендодателей по цене. Плюс от 30% площадей хэдофиса отказались...
Про потребителей вообще лучше говорить не буду - сплошные нищеброды. А на сермилю если придется 1% всех продаж, то хорошо
PS: да, и менеджмент ездит на служебных Камри - можешь осознать мою боль? Только генеральному на А8 раскошелились. Это тебе не бетоно-барыги, где у каждого по ку8
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zРадио
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