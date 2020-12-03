hume
он по моему вообще не в киеве живет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:43
hume
он по моему вообще не в киеве живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:50
Из Генплана-2040. Франц. кварталы - это на 90% распроданные и на 70% заселенные ЖК, а Конг говорил о будущих предпосылках роста. Точнее уворачивался от ответа как мог, получалось неуклюже
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сегодня в завтрашний день не все могут смотреть
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:51
Будете брати двоповерховий пентхауз на 400 метрів?[/quote]
Я ж не депутат
І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)[/quote]Лично я люблю предпоследний. И над головой жилой этаж, а значит нет гемора с крышей и вид самый классный
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk[/quote]
Как в тему.
Пишу с предпоследнего этажа, дому 5лет, надо мной живёт чувак-собачник, ну точнее его маман собак разводит где-то, а этот их периодически к себе забирал из каких-то собачницких соображений.
Лай,вой,скуление.
Ну эту проблему удалось побороть, объяснил культурно, что на квартиру и ремонт потрачены большие средства и годы жизни и если будут мешать жить своими собаками, то выделены будут еще средства, уже для борьбы с мешающими.
1,5 года тишина.
Тут относительно недавно, он с какой-то тёлкой связался, та живёт у него, все бы ничего, но они по несколько раз в день начали заунывно хором петь типа : "Ааааааууууууумммммммммммммммммм" раз по 12 подряд. Сектанты что-ли?
При этом ещё одни деятели в пентхаузе (громкое название так как отлдельного лифта у них нет))), но не знаю как по другому назвать 2х уровневую хату на 400+ метров) уже 2 года делают ремонт.
Сначала разделили его на 2 квартиры, сделали дорогой ремонт с перепланировкой, резкой перекрытий и т.д. Потом походу продали эти квартиры. В одну из квартир, с уже готовым ремонтом,которая тоже над моей, как назло, пришли хозяева, и сказали: все ху..я, будем переделывать, начнём с потолка. Со строителями пришлось познакомиться, так как тоже шумели невовремя, от них узнал.
Ремонт продолжается.
Карантин продолжается.
Ещё сверху наискосок живёт пара психопатов, они орут так друг на друга, что слышно через коридор перекрытие и стену.
До карантина и работы надому я эти проблемы вообще не замечал.
А детство прошло в 9и этажной панельке-чешке на 9м этаже.
Да, папа заморочился не раз с крышей, зато тишина и соседей всего 4 квартиры на этаже.
Вспоминаю и тепло на душе.
Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!
А лучше чтобы он же и первый))
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05
Що ти наплентав!
Є просто в іншій черзі ВИДОВА!
І там є ще НЕ видова, але з кращим(просторішим плануванням)
От і ламаю голову
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:29
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Надейю Фейслесс не удалит, статья о застройщиках
Если это правда о КГС - то он следующий за Укрбудом и Аркадой
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