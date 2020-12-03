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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5790579157925793>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 30
1. Зросли більш, як на 30%
33%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:43

hume
он по моему вообще не в киеве живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:50

  hume написав:
  zРадио написав:Та , легко убедится, что никакого масштабного жилого строительства в центре нет даже в планах.


Ты фактчекинг из прелести на минской делал?

Два французских квартала это уже 4 тысячи квартир.


Из Генплана-2040. Франц. кварталы - это на 90% распроданные и на 70% заселенные ЖК, а Конг говорил о будущих предпосылках роста. Точнее уворачивался от ответа как мог, получалось неуклюже :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня в завтрашний день не все могут смотреть
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:51

  Долярчик написав:А останній поверх - це лютий пиСець, чи можна брати?

Будете брати двоповерховий пентхауз на 400 метрів?[/quote]
Я ж не депутат :)

І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)[/quote]Лично я люблю предпоследний. И над головой жилой этаж, а значит нет гемора с крышей и вид самый классный

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk[/quote]

Как в тему.
Пишу с предпоследнего этажа, дому 5лет, надо мной живёт чувак-собачник, ну точнее его маман собак разводит где-то, а этот их периодически к себе забирал из каких-то собачницких соображений.
Лай,вой,скуление.
Ну эту проблему удалось побороть, объяснил культурно, что на квартиру и ремонт потрачены большие средства и годы жизни и если будут мешать жить своими собаками, то выделены будут еще средства, уже для борьбы с мешающими.
1,5 года тишина.
Тут относительно недавно, он с какой-то тёлкой связался, та живёт у него, все бы ничего, но они по несколько раз в день начали заунывно хором петь типа : "Ааааааууууууумммммммммммммммммм" раз по 12 подряд. Сектанты что-ли?
При этом ещё одни деятели в пентхаузе (громкое название так как отлдельного лифта у них нет))), но не знаю как по другому назвать 2х уровневую хату на 400+ метров) уже 2 года делают ремонт.
Сначала разделили его на 2 квартиры, сделали дорогой ремонт с перепланировкой, резкой перекрытий и т.д. Потом походу продали эти квартиры. В одну из квартир, с уже готовым ремонтом,которая тоже над моей, как назло, пришли хозяева, и сказали: все ху..я, будем переделывать, начнём с потолка. Со строителями пришлось познакомиться, так как тоже шумели невовремя, от них узнал.
Ремонт продолжается.
Карантин продолжается.
Ещё сверху наискосок живёт пара психопатов, они орут так друг на друга, что слышно через коридор перекрытие и стену.
До карантина и работы надому я эти проблемы вообще не замечал.
А детство прошло в 9и этажной панельке-чешке на 9м этаже.
Да, папа заморочился не раз с крышей, зато тишина и соседей всего 4 квартиры на этаже.
Вспоминаю и тепло на душе.
Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!
А лучше чтобы он же и первый))
Reket
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05

  flyman написав:
  Долярчик написав:І ще питання(якраз роздивляюсь ті "папери", що понабирав у ВП) - що краще: Видова "звичайна", чи НЕвидова, але з кращим плануванням?

Видова звичайна, але в тебе вид в інший будинок, тому з кращим плануванням.
Але рішати тобі, через два тижні, якщо залишаться гарячі пиріжки.

Що ти наплентав! :mrgreen:
Є просто в іншій черзі ВИДОВА!
І там є ще НЕ видова, але з кращим(просторішим плануванням)

От і ламаю голову :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:29

https://t.me/KyivOperativ/69953
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Надейю Фейслесс не удалит, статья о застройщиках
https://www.epravda.com.ua/publications ... /3/668771/
Сховані за "фасадом". Хто насправді володіє будівельним бізнесом у Києві

Если это правда о КГС - то он следующий за Укрбудом и Аркадой
За словами власника великої будівельної компанії, який побажав зберегти анонімність, наразі "Київміськбуд" – "оболонка", у власності якої – мінімум активів. "Київміськбуд" – це пів будівлі на Омеляновича-Павленка (офіс холдингу. – ЕП) та сотня "білих комірців", – заявив співрозмовник ЕП.

До 1991 року "Київміськбуд" був трестом, згодом – акціонерним товариством, зараз є холдингом. Якщо раніше компанія будувала й отримувала прибуток, то нині господарською діяльністю займаються її підрозділи, які стали самостійними суб'єктами в складі холдингу.

До холдингу входять 34 акціонерні товариства, де "Київміськбуд" має пакети акцій – від 4% до 55%, та десять компаній, де "Київміськбуд" має частки від 0,007% до 100%.

"Парасолька" у вигляді комунального підприємства – головна маркетингова складова "Київміськбуду", подібно до того, як державна будівельна корпорація "Укрбуд" допомагала приватній компанії "Укрбуд девелопмент" залучати кошти інвесторів.

У 2019 році "Київміськбуд" отримав скромні 35,6 млн грн прибутку, роком раніше – 27,66 млн грн.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:откуда же появится платежеспособный трафик для коммерции

Вообще глобально идет движение к перераспределению трафика от стрит-ритейла к ТРЦ (конечно не полной заменой). Сейчас любой платежеспособный может сесть в личное авто и легко добраться в ТРЦ. Где еще может поднятся стрит-ритейл - так это полностью пешеходные улицы. Но тут я думаю может подробнее расказать кинконговец.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:04

  BIGor написав:
  hume написав:откуда же появится платежеспособный трафик для коммерции

Вообще глобально идет движение к перераспределению трафика от стрит-ритейла к ТРЦ (конечно не полной заменой). Сейчас любой платежеспособный может сесть в личное авто и легко добраться в ТРЦ. Где еще может поднятся стрит-ритейл - так это полностью пешеходные улицы. Но тут я думаю может подробнее расказать кинконговец.


вообще глобально идет перераспределение из оффлайна в онлайн
а трц со своей строгой брендовой политикой и жесткой дисциплиной в отношении арендаторов всех не примут по определению, трц - это в основном для сетевиков, да и пандемия с карантинными ограничениями - далеко не лучшее время для трц, мягко говоря
а стрит ритейл в торговых коридорах - вечная тема при любых раскладах, причем легко перепрофилируемая именно благодаря небольшим по сравнению с трц площадям и значительно более лояльная для арендаторов - кто арендовал площади в трц/бц понимает что я имею в виду
но зрадио отказывается в упор видеть "масштабное строительство в центре города"(с), он видит лишь закрытие офисов и массовый отток офисоты на удаленку - ну шож, фактчекинг такой фактчекинг, это проблема лишь тех, кто тратит на подобных "специалистов" деньги :mrgreen:
не слишком замысловатые люди вообще склонны сужать до абсурда и примитива свои выводы на основании собственных шаблонных представлений и узкого кругозора :mrgreen:
говоря об увеличении спроса и цен на аренду стрит-ритейла в центре я не имел в виду только территорию вблизи новых жк на сермиле, под этим я подразумевал всю часть Нового строения от Лыбедской и до Олимпийской, это и так был и есть торговый и деловой центр города, а новые и еще строящиеся трц, бц и главное - новые и еще строящиеся дорогие жк с весьма платежеспособным населением неизбежно дадут новый толчок к развитию этого района и росту в нем цен на коммерцию
в общем я эту тему предлагаю заканчивать - в 100500й раз шото доказывать упоротым уже тупо впадлу, а адекватные и так все давно поняли
с новым днем боли, коллеги (с) :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:21

  Vlad442 написав:..
Вся разница, что в случае кредита вы берете в аренду деньги, при обычной аренде метры.

разница таки есть.
Когда ты живешь типа в "своем", хоть и в долг, ты благоустраиваешь хатынку (не спеша, в меру возможностей) "под себя", тебе никто не рассказывает, сколько котов, собак, 6лядей и детей ты можешь запустить. Никто не ходит к тебе проверить, что там твориться, не звонит твоим соседям с вопросами "не шумят? не срут?", не пытаются содрать с тебя стоимость ремонта 20-летней стиралки "перегружали!" и т.д. и т.п.
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