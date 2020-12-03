hume
он по моему вообще не в киеве живет
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:43
hume
он по моему вообще не в киеве живет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:50
Из Генплана-2040. Франц. кварталы - это на 90% распроданные и на 70% заселенные ЖК, а Конг говорил о будущих предпосылках роста. Точнее уворачивался от ответа как мог, получалось неуклюже
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сегодня в завтрашний день не все могут смотреть
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Чет 03 гру, 2020 22:51
Будете брати двоповерховий пентхауз на 400 метрів?[/quote]
Я ж не депутат
І все ж таки - навіть не варто розглядати останній і передостанній поверх?(не видові)[/quote]Лично я люблю предпоследний. И над головой жилой этаж, а значит нет гемора с крышей и вид самый классный
Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk[/quote]
Как в тему.
Пишу с предпоследнего этажа, дому 5лет, надо мной живёт чувак-собачник, ну точнее его маман собак разводит где-то, а этот их периодически к себе забирал из каких-то собачницких соображений.
Лай,вой,скуление.
Ну эту проблему удалось побороть, объяснил культурно, что на квартиру и ремонт потрачены большие средства и годы жизни и если будут мешать жить своими собаками, то выделены будут еще средства, уже для борьбы с мешающими.
1,5 года тишина.
Тут относительно недавно, он с какой-то тёлкой связался, та живёт у него, все бы ничего, но они по несколько раз в день начали заунывно хором петь типа : "Ааааааууууууумммммммммммммммммм" раз по 12 подряд. Сектанты что-ли?
При этом ещё одни деятели в пентхаузе (громкое название так как отлдельного лифта у них нет))), но не знаю как по другому назвать 2х уровневую хату на 400+ метров) уже 2 года делают ремонт.
Сначала разделили его на 2 квартиры, сделали дорогой ремонт с перепланировкой, резкой перекрытий и т.д. Потом походу продали эти квартиры. В одну из квартир, с уже готовым ремонтом,которая тоже над моей, как назло, пришли хозяева, и сказали: все ху..я, будем переделывать, начнём с потолка. Со строителями пришлось познакомиться, так как тоже шумели невовремя, от них узнал.
Ремонт продолжается.
Карантин продолжается.
Ещё сверху наискосок живёт пара психопатов, они орут так друг на друга, что слышно через коридор перекрытие и стену.
До карантина и работы надому я эти проблемы вообще не замечал.
А детство прошло в 9и этажной панельке-чешке на 9м этаже.
Да, папа заморочился не раз с крышей, зато тишина и соседей всего 4 квартиры на этаже.
Вспоминаю и тепло на душе.
Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!
А лучше чтобы он же и первый))
Додано: Чет 03 гру, 2020 23:05
Що ти наплентав!
Є просто в іншій черзі ВИДОВА!
І там є ще НЕ видова, але з кращим(просторішим плануванням)
От і ламаю голову
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 04 гру, 2020 02:29
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 07:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Надейю Фейслесс не удалит, статья о застройщиках
Если это правда о КГС - то он следующий за Укрбудом и Аркадой
Додано: П'ят 04 гру, 2020 08:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вообще глобально идет движение к перераспределению трафика от стрит-ритейла к ТРЦ (конечно не полной заменой). Сейчас любой платежеспособный может сесть в личное авто и легко добраться в ТРЦ. Где еще может поднятся стрит-ритейл - так это полностью пешеходные улицы. Но тут я думаю может подробнее расказать кинконговец.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:04
вообще глобально идет перераспределение из оффлайна в онлайн
а трц со своей строгой брендовой политикой и жесткой дисциплиной в отношении арендаторов всех не примут по определению, трц - это в основном для сетевиков, да и пандемия с карантинными ограничениями - далеко не лучшее время для трц, мягко говоря
а стрит ритейл в торговых коридорах - вечная тема при любых раскладах, причем легко перепрофилируемая именно благодаря небольшим по сравнению с трц площадям и значительно более лояльная для арендаторов - кто арендовал площади в трц/бц понимает что я имею в виду
но зрадио отказывается в упор видеть "масштабное строительство в центре города"(с), он видит лишь закрытие офисов и массовый отток офисоты на удаленку - ну шож, фактчекинг такой фактчекинг, это проблема лишь тех, кто тратит на подобных "специалистов" деньги
не слишком замысловатые люди вообще склонны сужать до абсурда и примитива свои выводы на основании собственных шаблонных представлений и узкого кругозора
говоря об увеличении спроса и цен на аренду стрит-ритейла в центре я не имел в виду только территорию вблизи новых жк на сермиле, под этим я подразумевал всю часть Нового строения от Лыбедской и до Олимпийской, это и так был и есть торговый и деловой центр города, а новые и еще строящиеся трц, бц и главное - новые и еще строящиеся дорогие жк с весьма платежеспособным населением неизбежно дадут новый толчок к развитию этого района и росту в нем цен на коммерцию
в общем я эту тему предлагаю заканчивать - в 100500й раз шото доказывать упоротым уже тупо впадлу, а адекватные и так все давно поняли
с новым днем боли, коллеги (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:21
разница таки есть.
Когда ты живешь типа в "своем", хоть и в долг, ты благоустраиваешь хатынку (не спеша, в меру возможностей) "под себя", тебе никто не рассказывает, сколько котов, собак, 6лядей и детей ты можешь запустить. Никто не ходит к тебе проверить, что там твориться, не звонит твоим соседям с вопросами "не шумят? не срут?", не пытаются содрать с тебя стоимость ремонта 20-летней стиралки "перегружали!" и т.д. и т.п.
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