Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:29

Reket написав:

Как в тему.

Пишу с предпоследнего этажа, дому 5лет, надо мной живёт чувак-собачник, ну точнее его маман собак разводит где-то, а этот их периодически к себе забирал из каких-то собачницких соображений.

Лай,вой,скуление.

Ну эту проблему удалось побороть, объяснил культурно, что на квартиру и ремонт потрачены большие средства и годы жизни и если будут мешать жить своими собаками, то выделены будут еще средства, уже для борьбы с мешающими.

1,5 года тишина.

Тут относительно недавно, он с какой-то тёлкой связался, та живёт у него, все бы ничего, но они по несколько раз в день начали заунывно хором петь типа : "Ааааааууууууумммммммммммммммммм" раз по 12 подряд. Сектанты что-ли?

При этом ещё одни деятели в пентхаузе (громкое название так как отлдельного лифта у них нет))), но не знаю как по другому назвать 2х уровневую хату на 400+ метров) уже 2 года делают ремонт.

Сначала разделили его на 2 квартиры, сделали дорогой ремонт с перепланировкой, резкой перекрытий и т.д. Потом походу продали эти квартиры. В одну из квартир, с уже готовым ремонтом,которая тоже над моей, как назло, пришли хозяева, и сказали: все ху..я, будем переделывать, начнём с потолка. Со строителями пришлось познакомиться, так как тоже шумели невовремя, от них узнал.

Ремонт продолжается.

Карантин продолжается.

Ещё сверху наискосок живёт пара психопатов, они орут так друг на друга, что слышно через коридор перекрытие и стену.

До карантина и работы надому я эти проблемы вообще не замечал.

А детство прошло в 9и этажной панельке-чешке на 9м этаже.

Да, папа заморочился не раз с крышей, зато тишина и соседей всего 4 квартиры на этаже.

Вспоминаю и тепло на душе.

Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!

человек дело говорит. но понять это может только тот, у кого пиз-тые соседи сверху. крыша - всего лишь деньги. а соседей сверху надо иметь возможность извести физически, а это совсем другая категория проблем

