Reket написав:

Как в тему.Пишу с предпоследнего этажа, дому 5лет, надо мной живёт чувак-собачник, ну точнее его маман собак разводит где-то, а этот их периодически к себе забирал из каких-то собачницких соображений.Лай,вой,скуление.Ну эту проблему удалось побороть, объяснил культурно, что на квартиру и ремонт потрачены большие средства и годы жизни и если будут мешать жить своими собаками, то выделены будут еще средства, уже для борьбы с мешающими.1,5 года тишина.Тут относительно недавно, он с какой-то тёлкой связался, та живёт у него, все бы ничего, но они по несколько раз в день начали заунывно хором петь типа : "Ааааааууууууумммммммммммммммммм" раз по 12 подряд. Сектанты что-ли?При этом ещё одни деятели в пентхаузе (громкое название так как отлдельного лифта у них нет))), но не знаю как по другому назвать 2х уровневую хату на 400+ метров) уже 2 года делают ремонт.Сначала разделили его на 2 квартиры, сделали дорогой ремонт с перепланировкой, резкой перекрытий и т.д. Потом походу продали эти квартиры. В одну из квартир, с уже готовым ремонтом,которая тоже над моей, как назло, пришли хозяева, и сказали: все ху..я, будем переделывать, начнём с потолка. Со строителями пришлось познакомиться, так как тоже шумели невовремя, от них узнал.Ремонт продолжается.Карантин продолжается.Ещё сверху наискосок живёт пара психопатов, они орут так друг на друга, что слышно через коридор перекрытие и стену.До карантина и работы надому я эти проблемы вообще не замечал.А детство прошло в 9и этажной панельке-чешке на 9м этаже.Да, папа заморочился не раз с крышей, зато тишина и соседей всего 4 квартиры на этаже.Вспоминаю и тепло на душе.Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!А лучше чтобы он же и первый))