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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5790579157925793

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 30
1. Зросли більш, як на 30%
33%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Reket написав:Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!

Для себе - то так, а я беру під оренду/або перепродаж!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 09:45

  Reket написав:..
..Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!..

лет ..надцать назад, проживая в чешке на Тимошенко я на своей шкуре прочувствовал все прелести крайнего этажа - каждой весной почему-то заливало, плесень в ванной, летом от жарени никакой кондер не спасал. Ну и тараканы - хитрые твари, в неравной борьбе с которыми погибли две платы управления стиралки и три платы посудомойки, перепробованы все виды травли, включая специальную службу.
Двуха ушла за 45 в 2016, хотя, пожалуй, стоило взорвать
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:09

  BIGor написав:
  hume написав:откуда же появится платежеспособный трафик для коммерции

Вообще глобально идет движение к перераспределению трафика от стрит-ритейла к ТРЦ (конечно не полной заменой). Сейчас любой платежеспособный может сесть в личное авто и легко добраться в ТРЦ. Где еще может поднятся стрит-ритейл - так это полностью пешеходные улицы. Но тут я думаю может подробнее расказать кинконговец.

ще раз відео, що чекає ТРЦ

  flyman написав:сегодня в завтрашний день не все могут смотреть


якщо коротко, то в США торгівля йде в олайн, орендарі з"їзжають, моли закриваються
але не все так погано, все ж комерційну нерухомість можна буде використати як склади для онлайн площадок, датацентри і т.п.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:вы еще раз перечитайте мой пост о том шо киев населен не немцами и не турками и шо у нас рулит зеленский, а не меркель или эрдоган и может наконец найдете ответы на свои вопросы
про историю застройки киева по сравнению с мюнхеном и стамбулом тоже забывать не стоит

Пока в Германии рулит Меркель, у нас по 5 лет рулили Ющенко, Порошенко, Янукович и 1,5 года Зеля. Но виноват Во всём Зеля, сразу всё за год испортил. А Виталя ничего не успел испортить за 6 лет. Равно как ничего не успел сделать когда был членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:17

Serg-ik
виноват во всем порошенко, сержик
подтяните матчасть

кстати вам уже неоднократно говорили, что не имеющий права голосования на местных выборах бомж без регистрации не имеет и права критиковать мэра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:29

  Reket написав:
Как в тему.
Пишу с предпоследнего этажа, дому 5лет, надо мной живёт чувак-собачник, ну точнее его маман собак разводит где-то, а этот их периодически к себе забирал из каких-то собачницких соображений.
Лай,вой,скуление.
Ну эту проблему удалось побороть, объяснил культурно, что на квартиру и ремонт потрачены большие средства и годы жизни и если будут мешать жить своими собаками, то выделены будут еще средства, уже для борьбы с мешающими.
1,5 года тишина.
Тут относительно недавно, он с какой-то тёлкой связался, та живёт у него, все бы ничего, но они по несколько раз в день начали заунывно хором петь типа : "Ааааааууууууумммммммммммммммммм" раз по 12 подряд. Сектанты что-ли?
При этом ещё одни деятели в пентхаузе (громкое название так как отлдельного лифта у них нет))), но не знаю как по другому назвать 2х уровневую хату на 400+ метров) уже 2 года делают ремонт.
Сначала разделили его на 2 квартиры, сделали дорогой ремонт с перепланировкой, резкой перекрытий и т.д. Потом походу продали эти квартиры. В одну из квартир, с уже готовым ремонтом,которая тоже над моей, как назло, пришли хозяева, и сказали: все ху..я, будем переделывать, начнём с потолка. Со строителями пришлось познакомиться, так как тоже шумели невовремя, от них узнал.
Ремонт продолжается.
Карантин продолжается.
Ещё сверху наискосок живёт пара психопатов, они орут так друг на друга, что слышно через коридор перекрытие и стену.
До карантина и работы надому я эти проблемы вообще не замечал.
А детство прошло в 9и этажной панельке-чешке на 9м этаже.
Да, папа заморочился не раз с крышей, зато тишина и соседей всего 4 квартиры на этаже.
Вспоминаю и тепло на душе.
Вывод для себя сделал: в следующий раз только последний этаж!
А лучше чтобы он же и первый))


человек дело говорит. но понять это может только тот, у кого пиз-тые соседи сверху. крыша - всего лишь деньги. а соседей сверху надо иметь возможность извести физически, а это совсем другая категория проблем
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:40

  sequence написав:
  Vlad442 написав:..
Вся разница, что в случае кредита вы берете в аренду деньги, при обычной аренде метры.

разница таки есть.
Когда ты живешь типа в "своем", хоть и в долг, ты благоустраиваешь хатынку (не спеша, в меру возможностей) "под себя", тебе никто не рассказывает, сколько котов, собак, 6лядей и детей ты можешь запустить. Никто не ходит к тебе проверить, что там твориться, не звонит твоим соседям с вопросами "не шумят? не срут?", не пытаются содрать с тебя стоимость ремонта 20-летней стиралки "перегружали!" и т.д. и т.п.

А потом приходит банк и просит шумящего сыруна на выход.
В случаи аренды можно потерять только залоговую сумму, а вот в случаи ипотеки теряется всё.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:не имеющий права голосования на местных выборах бомж без регистрации не имеет и права критиковать мэра

ссылку на Закон дадите?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:08

  UA написав:..
А потом приходит банк и просит шумящего сыруна на выход.
..
Как правильно указывали ранее, у живущих в ипотеке и мотивация другая. Они готовы работать лучше, дольше и эффективнее, нежели живущие в аренде. Вторые, недолго погоревав, валят в свой мухосpанск, затем за рюмкой беленькой рассказывая таким же лузерам-собутыльникам, какая кругом несправедливость.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:09

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:не имеющий права голосования на местных выборах бомж без регистрации не имеет и права критиковать мэра

ссылку на Закон дадите?


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text

или вы хотите сказать, что зарегистрированы по месту вашего нынешнего проживания?
тогда почему не голосовали?
я киевлянин и меня мой мэр устраивает, а мнение бомжей, находящихся тут на птичьих правах, меня ниипет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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