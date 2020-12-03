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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:43
Serg-ik написав: sequence написав:
Как правильно указывали ранее, у живущих в ипотеке и мотивация другая. Они готовы работать лучше, дольше и эффективнее, нежели живущие в аренде
.. Страх потерять своё ( залоговое) имущество. Страх-плохой мотиватор и советчик.
..
Ну, почему же плохой мотиватор? Отличный, на мой взгляд! Он позволяет перераспределить свободное время, идущее на писанину на форуме файнанс.уа на полезные вещи, вроде самообучения, создания полезного продукта с добавочной стоимостью, повышая ЧСВ сабжа и ВВП страны.
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sequence
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:47
Faceless написав:
Отдать 700 баксов за ипотеку и отдать 700 баксов за аренду - совершенно разные вещи
и совершенно разные по стоиомсти квартиры. Потому как в любимом вами варианте аннуитета за 700 баксов будет плохонькая квартира, а в аренде -отличная
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Serg-ik
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:49
sequence написав:
вроде самообучения, создания полезного продукта с добавочной стоимостью, повышая ЧСВ сабжа и ВВП страны.
спасибо. Повеселили
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Serg-ik
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:49
sequence написав: UA написав:
..
А потом приходит банк и просит шумящего сыруна на выход.
..
Как правильно указывали ранее, у живущих в ипотеке и мотивация другая. Они готовы работать лучше, дольше и эффективнее, нежели живущие в аренде. Вторые, недолго погоревав, валят в свой мухосpанск, затем за рюмкой беленькой рассказывая таким же лузерам-собутыльникам, какая кругом несправедливость.
Не жив в іпотеці. Оренда покривалася із % по депошкам. При зміні роботи змінював локацію оренди. При втраті роботи "валив в мухосранск". Не бухав.
Так що не тре ляля.
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flyman
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:49
sequence написав:
разница таки есть.
Когда ты живешь типа в "своем", хоть и в долг, ты благоустраиваешь хатынку (не спеша, в меру возможностей) "под себя", тебе никто не рассказывает, сколько котов, собак, 6лядей и детей ты можешь запустить. Никто не ходит к тебе проверить, что там твориться, не звонит твоим соседям с вопросами "не шумят? не срут?", не пытаются содрать с тебя стоимость ремонта 20-летней стиралки "перегружали!" и т.д. и т.п.
Есть плюсы, есть минусы. В случае смены работы, шумного соседа, переезда, расширения семьи ты без проблем подбираешь себе квартиру. Хочешь вбить гвоздь, ищешь с уже вбитым гвоздем, с ремонтом, хочешь кошечку, ищешь, где берут с кошечкой.
Тут не нужно спорить, можно посмотреть на остальной мир. Пока молодой, плати аренду, когда появляется оседлость - дети, школы, стабильная работа, бери ипотеку, или, как в наших условиях, покупай за то, что успел накопить.
Вопрос был в другом, в иллюзии, что в ипотеку платишь за свое и что это финансово выгодней аренды. Нет. В ипотеку квартира сразу становится твоей (с головняком с ремонтом, со всеми рисками затоплений, подорожаний, подешевлений), а ты берешь в аренду деньги. Выгодно это или нет в конкретной ситуации заранее неизвестно. Одно известно, что ипотека выгодна всем - банкам, строительным компаниям, владельцам недвижимости, экономике, получающей работника, который не может сбавить обороты, всем, кроме тех кто ее берет. Для них финансовые потери оборачиваются другой выгодой. У нас человек с 20 до 40 платит аренду и одновременно копит на квартиру и ремонт. Ведет скромный образ жизни. Потом он никому не платит, на квартиру не копит - куда ему тратить деньги? В случае ипотеки финансовая нагрузка в течении жизни более равномерная.
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Vlad442
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:54
kingkongovets написав:
а если у бабушки вырастут яйца она станет дедушкой
пока по горло в говне зелень и говно им еще глотать и глотать
сосредоточьтесь пока на этом, запоет хтото шото другое - тогда и поговорим
Ну нормальная позиция. "ачетаковадокажите".
Ты вроде на грабли эти уже наступал, киевские налоги это в основном от доходов многочисленных сержиков, в киевских конторах работающих. И когда с этих денег шулявка строится-пилится, это мэра заслуга, а вы молчите там под лавками
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vano80
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:59
Vlad442 написав:
.. В случае смены работы, шумного соседа, переезда, расширения семьи ..
так как мы говорим об ипотеке с приставкой "если бы была", то нелишне вспомнить опыт некой североамериканской страны, якобы первой экономики мира..
Там весь средний класс висит в ипотеках, это не мешает им менять работу, соседей и расширять семью.
И ничего, выжили как-то, хотя читал, что в последние годы, из-за "студенческих" кредитов, молодежь вынуждена тесниться с родителями
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sequence
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:01
adeges написав:
человек дело говорит. но понять это может только тот, у кого пиз-тые соседи сверху. крыша - всего лишь деньги. а соседей сверху надо иметь возможность извести физически, а это совсем другая категория проблем
Три волны мигрантов с Донбасса не прошли бесследно для КРЖН.
Это в старом добром Киеве проблемный сосед обязательно был буйным алкашом или состоял на учете психдиспансере.
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:05
sequence написав:
Ну, почему же плохой мотиватор? Отличный, на мой взгляд! Он позволяет перераспределить свободное время, идущее на писанину на форуме файнанс.уа на полезные вещи, вроде самообучения, создания полезного продукта с добавочной стоимостью, повышая ЧСВ сабжа и ВВП страны.
Писание на форуме файнанс.уа многим позволит не влезть в ипотеку.
Что может быть полезнее этого?
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:05
flyman написав:
..
Так що не тре ляля.
та я это, собсно, и не вам писал.
Не обижайтесь, но в нашей (и не только)стране исторически не принято считать нормальными людей, имеющими сбережения и сносящими хлам с мусорки. Таких, к счастью, немного и предсказывать их модель поведения - работа узкопрофильных специалистов
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