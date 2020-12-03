Додано: П'ят 04 гру, 2020 11:49

sequence написав: разница таки есть.

Когда ты живешь типа в "своем", хоть и в долг, ты благоустраиваешь хатынку (не спеша, в меру возможностей) "под себя", тебе никто не рассказывает, сколько котов, собак, 6лядей и детей ты можешь запустить. Никто не ходит к тебе проверить, что там твориться, не звонит твоим соседям с вопросами "не шумят? не срут?", не пытаются содрать с тебя стоимость ремонта 20-летней стиралки "перегружали!" и т.д. и т.п. разница таки есть.Когда ты живешь типа в "своем", хоть и в долг, ты благоустраиваешь хатынку (не спеша, в меру возможностей) "под себя", тебе никто не рассказывает, сколько котов, собак, 6лядей и детей ты можешь запустить. Никто не ходит к тебе проверить, что там твориться, не звонит твоим соседям с вопросами "не шумят? не срут?", не пытаются содрать с тебя стоимость ремонта 20-летней стиралки "перегружали!" и т.д. и т.п.

Есть плюсы, есть минусы. В случае смены работы, шумного соседа, переезда, расширения семьи ты без проблем подбираешь себе квартиру. Хочешь вбить гвоздь, ищешь с уже вбитым гвоздем, с ремонтом, хочешь кошечку, ищешь, где берут с кошечкой.Тут не нужно спорить, можно посмотреть на остальной мир. Пока молодой, плати аренду, когда появляется оседлость - дети, школы, стабильная работа, бери ипотеку, или, как в наших условиях, покупай за то, что успел накопить.Вопрос был в другом, в иллюзии, что в ипотеку платишь за свое и что это финансово выгодней аренды. Нет. В ипотеку квартира сразу становится твоей (с головняком с ремонтом, со всеми рисками затоплений, подорожаний, подешевлений), а ты берешь в аренду деньги. Выгодно это или нет в конкретной ситуации заранее неизвестно. Одно известно, что ипотека выгодна всем - банкам, строительным компаниям, владельцам недвижимости, экономике, получающей работника, который не может сбавить обороты, всем, кроме тех кто ее берет. Для них финансовые потери оборачиваются другой выгодой. У нас человек с 20 до 40 платит аренду и одновременно копит на квартиру и ремонт. Ведет скромный образ жизни. Потом он никому не платит, на квартиру не копит - куда ему тратить деньги? В случае ипотеки финансовая нагрузка в течении жизни более равномерная.