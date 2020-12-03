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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 579457955796579757985799>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 30
1. Зросли більш, як на 30%
33%
10
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
17%
5
6. Впали менш ніж на 10%
3%
1
7. Впали на 10 - 20%
7%
2
8. Впали на 20 - 30%
7%
2
9. Впали більш, як на 30%
27%
8
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:06

  Долярчик написав:
  Grand Touring написав:Долярчик почему в Киев не едешь на 4.12 ?

Цього разу не маю можливості!
Але дуже хотів їхати - ще більше, ніж минулий раз!

Долярчик, а напоркуа ти і твої колеги-базарники вибрали кумира, якого зараз тролите на Майдані і плануєте йти до нього під Банкову ???
інфа з місця подій, тільки що бачив це жахіття власними очима -
Вимоги долярчиків з провінції: Київ - вставай, фіскалізацію геть, локдаун геть, карантин геть, Зеленський поки не геть, але повинен дотримуватись законодавства ...
Вибачте за офтоп, але вкурвила уже остаточно біполярність пересічного!
от де логіка ?
чи у долярчиків вкотре спрацювало українське щастя:
1. хочу, щоб не було корупції і усіх хабарників посадили!
2. хочу, щоб кум усе порішав!
Ну не лядство ???
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:08

  UA написав:..
Писание на форуме файнанс.уа многим позволит не влезть в ипотеку.
Что может быть полезнее этого?

у нас ее нет и не предвидится, каждый новый царь грозится, но что то идет не так.
В данном случае, это обсуждение мирового опыта
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:10

Такой же как зрадио. Перепроверять будет манагера Юнита. :mrgreen:
От цены -20%


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hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:10

  UA написав:Писание на форуме файнанс.уа многим позволит не влезть в ипотеку.
Что может быть полезнее этого?


забыли добавить - лендлордам! :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:10

  flyman написав:Не жив в іпотеці. Оренда покривалася із % по депошкам. При зміні роботи змінював локацію оренди. При втраті роботи "валив в мухосранск". Не бухав.
Так що не тре ляля.

Раньше я считал айтишников очень странными людьми.
IQ выше среднего.
Хорошо зарабатывают.
Ведут аскетичный образ жизни относительно своих доходов.
И... сидят в аренде вместо покупки своего.
Когда узнал тонкие нюансы их проф. деятельности вопросы отпали.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

СержикуТрехи в Юните па 1800 квадрат со всеми скидками
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:так как мы говорим об ипотеке с приставкой "если бы была", то нелишне вспомнить опыт некой североамериканской страны, якобы первой экономики мира..
Там весь средний класс висит в ипотеках, это не мешает им менять работу, соседей и расширять семью.

Насколько я знаю, "там" средний класс берет ипотеку не после первой смски с зарплатой, а после того, как встал на ноги, дети пошли в школу и есть работа с перспективой проработать на ней 10 лет, когда прошло время поисков себя.
Потом в этом жилье они живут до того времени, пока дети не разъедутся в арендованные и можно переехать в дом поменьше в район со школами похуже и невысокими налогами. К тому времени ипотека может уже быть и закрыта.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:13

  sequence написав:
  UA написав:..
Писание на форуме файнанс.уа многим позволит не влезть в ипотеку.
Что может быть полезнее этого?

у нас ее нет и не предвидится, каждый новый царь грозится, но что то идет не так.
В данном случае, это обсуждение мирового опыта

На дату моей регистрации посмотрите))
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14

UA
мой юрист - человек с запредельным айкью
в области юриспруденции - бог, в зале суда - просто рок звезда
и при всем при этом во всех не касающихся профдеятельности вопросах - полнейший лох
и так бывает очень часто - "специалист подобен флюсу"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 12:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:лению трафика от стрит-ритейла к ТРЦ (конечно не полной заме

Уже вижу "молоко от фермера" в Оушен плазе между дизелем и армани
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