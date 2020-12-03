Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:Долярчик почему в Киев не едешь на 4.12 ?
Цього разу не маю можливості! Але дуже хотів їхати - ще більше, ніж минулий раз!
Долярчик, а напоркуа ти і твої колеги-базарники вибрали кумира, якого зараз тролите на Майдані і плануєте йти до нього під Банкову ??? інфа з місця подій, тільки що бачив це жахіття власними очима - Вимоги долярчиків з провінції: Київ - вставай, фіскалізацію геть, локдаун геть, карантин геть, Зеленський поки не геть, але повинен дотримуватись законодавства ... Вибачте за офтоп, але вкурвила уже остаточно біполярність пересічного! от де логіка ? чи у долярчиків вкотре спрацювало українське щастя: 1. хочу, щоб не було корупції і усіх хабарників посадили! 2. хочу, щоб кум усе порішав! Ну не лядство ???
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА»100 грн. + КБv.pumb.ua/bc8ZLj
flyman написав:Не жив в іпотеці. Оренда покривалася із % по депошкам. При зміні роботи змінював локацію оренди. При втраті роботи "валив в мухосранск". Не бухав. Так що не тре ляля.
Раньше я считал айтишников очень странными людьми. IQ выше среднего. Хорошо зарабатывают. Ведут аскетичный образ жизни относительно своих доходов. И... сидят в аренде вместо покупки своего. Когда узнал тонкие нюансы их проф. деятельности вопросы отпали.
sequence написав:так как мы говорим об ипотеке с приставкой "если бы была", то нелишне вспомнить опыт некой североамериканской страны, якобы первой экономики мира.. Там весь средний класс висит в ипотеках, это не мешает им менять работу, соседей и расширять семью.
Насколько я знаю, "там" средний класс берет ипотеку не после первой смски с зарплатой, а после того, как встал на ноги, дети пошли в школу и есть работа с перспективой проработать на ней 10 лет, когда прошло время поисков себя. Потом в этом жилье они живут до того времени, пока дети не разъедутся в арендованные и можно переехать в дом поменьше в район со школами похуже и невысокими налогами. К тому времени ипотека может уже быть и закрыта.
UA мой юрист - человек с запредельным айкью в области юриспруденции - бог, в зале суда - просто рок звезда и при всем при этом во всех не касающихся профдеятельности вопросах - полнейший лох и так бывает очень часто - "специалист подобен флюсу"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.